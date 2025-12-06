Charalambous i se opune lui Gigi Becali! Patronul a dictat amendă, cipriotul nu e de acord: "A fost cel mai bun" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că Darius Olaru (27 de ani) va fi amendat cu 10.000 de euro pentru că a luat cartonaş galben pentru proteste la derby-ul FCSB-Dinamo 0-0.

La conferinţa de presă de după FCSB-Dinamo 0-0, Elias Charalambous (45 de ani) l-a lăudat pe Olaru, numindu-l “cel mai bun” jucător al campioanei la derby-ul cu “câinii”. Charalambous a punctat că nu e o problemă pentru el ca cineva să ia galben dacă are atitudinea lui Olaru.

Elias Charalambous: “Olaru a fost cel mai bun. Nu e o problemă ca jucătorii să ia galbene dacă au această atitudine”

“Olaru a fost cel mai bun azi, a alergat ca nebunul, a avut atitudine. Aşa că vă spun că nu e nicio problemă din partea mea ca jucătorii să ia galbene dacă au această atitudine”, a declarat Elias Charalambous la conferinţa de presă.

Darius Olaru nu e singurul jucător care va fi amendat de Becali. Patronul FCSB-ului a transmis că Denis Alibec (34 de ani) va primi o amendă de 20.000 de euro pentru că s-a operat fără să anunţe clubul.

FCSB, echipa campioană a României, a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu gruparea Dinamo Bucureşti, în etapa a 19-a din Liga 1.