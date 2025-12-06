"Demult n-a mai fost un derby atât de urât" Reacţia lui Tănase după FCSB-Dinamo 0-0! Ce a spus de Gigi Becali - Antena Sport

Florin Tănase (30 de ani) a catalogat derby-ul FCSB-Dinamo 0-0 drept unul dintre cele mai urâte dintre cele două echipe.

Tănase a punctat că echipa lui de-abia aşteaptă pauza de iarnă. Legat de presiunea pusă de Gigi Becali, Tănase, care îl numeşte “Ferguson” pe patronul FCSB-ului, a spus că nu e nimic nou.

Florin Tănase: “Nu am jucat cu curaj. Mereu a fost presiune din partea patronului”

“Foarte mult nu ne ajută (n.r: egalul), e clar. Am jucat pe teren propriu, e derby, dar trebuia să câștigăm acest meci. La cum a decurs jocul, e un rezultat echitabil. Asta este. Trebuie să privim înainte și să vedem la următoarele meciuri ce vom obține.

Demult nu a mai fost un derby atât de urât. Păcat și de fanii noștri care au venit în număr foarte mare pe această ploaie. Măcar să fi văzut spectacol. Ne pare rău. Ne rămâne să analizăm ce facem bine și ce nu.

(n.r: Ce lipsește în fața porții?) Nu știu, mingi pe acolo, ocazii. Să facă plasa așa, să o scuture. Trebuie să fim mai mobili, să combinăm mai bine și așa vom ajunge să ne creăm ocazii.