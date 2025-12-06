Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Demult n-a mai fost un derby atât de urât" Reacţia lui Tănase după FCSB-Dinamo 0-0! Ce a spus de Gigi Becali - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Demult n-a mai fost un derby atât de urât” Reacţia lui Tănase după FCSB-Dinamo 0-0! Ce a spus de Gigi Becali

“Demult n-a mai fost un derby atât de urât” Reacţia lui Tănase după FCSB-Dinamo 0-0! Ce a spus de Gigi Becali

Bogdan Stănescu Publicat: 6 decembrie 2025, 23:15

Comentarii
Demult n-a mai fost un derby atât de urât Reacţia lui Tănase după FCSB-Dinamo 0-0! Ce a spus de Gigi Becali

Florin Tănase, în derby-ul cu Dinamo / Sport Pictures

Florin Tănase (30 de ani) a catalogat derby-ul FCSB-Dinamo 0-0 drept unul dintre cele mai urâte dintre cele două echipe.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tănase a punctat că echipa lui de-abia aşteaptă pauza de iarnă. Legat de presiunea pusă de Gigi Becali, Tănase, care îl numeşte “Ferguson” pe patronul FCSB-ului, a spus că nu e nimic nou.

Florin Tănase: “Nu am jucat cu curaj. Mereu a fost presiune din partea patronului”

“Foarte mult nu ne ajută (n.r: egalul), e clar. Am jucat pe teren propriu, e derby, dar trebuia să câștigăm acest meci. La cum a decurs jocul, e un rezultat echitabil. Asta este. Trebuie să privim înainte și să vedem la următoarele meciuri ce vom obține.

Demult nu a mai fost un derby atât de urât. Păcat și de fanii noștri care au venit în număr foarte mare pe această ploaie. Măcar să fi văzut spectacol. Ne pare rău. Ne rămâne să analizăm ce facem bine și ce nu.

(n.r: Ce lipsește în fața porții?) Nu știu, mingi pe acolo, ocazii. Să facă plasa așa, să o scuture. Trebuie să fim mai mobili, să combinăm mai bine și așa vom ajunge să ne creăm ocazii.

Reclamă
Reclamă

E clar că așteptăm cu nerăbdare pauza la ce jumătate de sezon am avut. E păcat, dar la fotbal îți trebuie curaj, să joci cu curaj. Altfel nu poți. Nu am fost la fani când a fost dialogul.

S-a văzut în final, nu am jucat cu curaj, s-a văzut pe teren. Când aveam suporterii în spate pe Arenă, noi ne cream multe ocazii. Acum nu am avut. Mereu a fost presiune din partea patronului”, a declarat Florin Tănase pentru digisport.ro după FCSB-Dinamo 0-0.

FCSB – Dinamo 0-0

FCSB, echipa campioană a României, a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu gruparea Dinamo Bucureşti, în etapa a 19-a din Liga 1.

De ce mai stau oamenii din Prahova la coadă la apă, deşi au apă la robinetDe ce mai stau oamenii din Prahova la coadă la apă, deşi au apă la robinet
Reclamă

În derby-ul de pe Arena Naţională primul şut pe spaţiul porţii i-a aparţinut lui Adrian Şut, care a trimis din careu, în minutul 21, dar Epassy a prins. Târnovanu a dat emoţii tuturor, rămânând întins pe gazon în minutul 31, după un contact cu Adrian Caragea, însă portarul gazdelor şi-a revenit şi a continuat meciul.

În minutul 49 Octavian Popescu a scăpat singur cu Epassy şi a încercat să trimită peste portarul dinamovist, dar a trimis şi peste poartă. Gnahore a lovit bara în minutul 75 şi Dinamo a dominat finalul de meci, fără să înscrie însă golul victoriei. A fost FCSB – Dinamo 0-0 şi echipa lui Charalambous e pe locul 8, cu 25 de puncte, la două puncte de ultimul loc de play-off. Dinamo, cu 35 de puncte, ocupă locul al treilea.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Respectul faţă de angajaţii statului ar putea deveni obligatoriu prin lege. Ce amenzi riscă cetăţenii nervoşi
Observator
Respectul faţă de angajaţii statului ar putea deveni obligatoriu prin lege. Ce amenzi riscă cetăţenii nervoşi
De ce nu a fost tras acoperișul pe Arena Națională la FCSB – Dinamo! Desfășurarea derby-ului ar fi fost pusă în pericol. Exclusiv
Fanatik.ro
De ce nu a fost tras acoperișul pe Arena Națională la FCSB – Dinamo! Desfășurarea derby-ului ar fi fost pusă în pericol. Exclusiv
23:03
Remarcaţii lui Gigi Becali după FCSB-Dinamo 0-0: “Dacă a ajuns el să fie cel mai bun jucător…”
22:56
Darius Olaru, în pericol să fie amendat după FCSB – Dinamo. Mijlocașul, pus pe glume: “Îi dau lui jumătate”
22:55
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Dinamo 0-0: “Am vrut să îl schimb”
22:43
Eddy Gnahore, prima reacţie după FCSB-Dinamo 0-0: “Meritam să câştigăm”
22:25
FCSB – Dinamo 0-0. Primul egal “alb” în derby în Liga 1, după 10 ani!
22:16
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă 2 VIDEOMax Verstappen, pole în cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi! Norris, pe 2 în calificări, Piastri, pe 3! 3 VideoLando Norris l-a evitat în ultima secundă pe Verstappen: “Ce face omul ăsta? Era să ne lovim” 4 VIDEOTragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 | România a aflat cu cine poate juca. Cum arată toate grupele 5 Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii 6 Dan Petrescu a dat-o în judecată pe Rapid. Motivul uluitor din spatele deciziei
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte