"Demult n-a mai fost un derby atât de urât" Reacţia lui Tănase după FCSB-Dinamo 0-0! Ce a spus de Gigi Becali - Antena Sport

Florin Tănase (30 de ani) a catalogat derby-ul FCSB-Dinamo 0-0 drept unul dintre cele mai urâte dintre cele două echipe.
Tănase a punctat că echipa lui de-abia aşteaptă pauza de iarnă. Legat de presiunea pusă de Gigi Becali, Tănase, care îl numeşte “Ferguson” pe patronul FCSB-ului, a spus că nu e nimic nou.
Florin Tănase: “Nu am jucat cu curaj. Mereu a fost presiune din partea patronului”
“Foarte mult nu ne ajută (n.r: egalul), e clar. Am jucat pe teren propriu, e derby, dar trebuia să câștigăm acest meci. La cum a decurs jocul, e un rezultat echitabil. Asta este. Trebuie să privim înainte și să vedem la următoarele meciuri ce vom obține.
Demult nu a mai fost un derby atât de urât. Păcat și de fanii noștri care au venit în număr foarte mare pe această ploaie. Măcar să fi văzut spectacol. Ne pare rău. Ne rămâne să analizăm ce facem bine și ce nu.
(n.r: Ce lipsește în fața porții?) Nu știu, mingi pe acolo, ocazii. Să facă plasa așa, să o scuture. Trebuie să fim mai mobili, să combinăm mai bine și așa vom ajunge să ne creăm ocazii.
E clar că așteptăm cu nerăbdare pauza la ce jumătate de sezon am avut. E păcat, dar la fotbal îți trebuie curaj, să joci cu curaj. Altfel nu poți. Nu am fost la fani când a fost dialogul.
S-a văzut în final, nu am jucat cu curaj, s-a văzut pe teren. Când aveam suporterii în spate pe Arenă, noi ne cream multe ocazii. Acum nu am avut. Mereu a fost presiune din partea patronului”, a declarat Florin Tănase pentru digisport.ro după FCSB-Dinamo 0-0.
FCSB – Dinamo 0-0
FCSB, echipa campioană a României, a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu gruparea Dinamo Bucureşti, în etapa a 19-a din Liga 1.
În derby-ul de pe Arena Naţională primul şut pe spaţiul porţii i-a aparţinut lui Adrian Şut, care a trimis din careu, în minutul 21, dar Epassy a prins. Târnovanu a dat emoţii tuturor, rămânând întins pe gazon în minutul 31, după un contact cu Adrian Caragea, însă portarul gazdelor şi-a revenit şi a continuat meciul.
În minutul 49 Octavian Popescu a scăpat singur cu Epassy şi a încercat să trimită peste portarul dinamovist, dar a trimis şi peste poartă. Gnahore a lovit bara în minutul 75 şi Dinamo a dominat finalul de meci, fără să înscrie însă golul victoriei. A fost FCSB – Dinamo 0-0 şi echipa lui Charalambous e pe locul 8, cu 25 de puncte, la două puncte de ultimul loc de play-off. Dinamo, cu 35 de puncte, ocupă locul al treilea.
