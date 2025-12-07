Cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi, LIVE VIDEO (14:45, Antena 1 și AntenaPLAY). Titlul mondial se decide azi - Antena Sport

Închide meniul
Cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi, LIVE VIDEO (14:45, Antena 1 și AntenaPLAY). Titlul mondial se decide azi

Andrei Nicolae Publicat: 7 decembrie 2025, 0:00

Comentarii
Norris, Verstappen, Piastri / Colaj Profimedia

Toți fanii sportului cu motor vor fi astăzi cu ochii pe una dintre cele mai spectaculoase curse de Formula 1 din ultimii ani. În Marele Premiu din Abu Dhabi, ultimul din acest an, urmează să se decidă titlul mondial pentru care se luptă cei mai buni trei piloți din acest an, și anume Lando Norris, Max Verstappen și Oscar Piastri.

Cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi va fi de la ora 14:45, în direct pe Antena 1 și LIVE în AntenaPLAY. Marele eveniment din “Marele Circ” va fi transmis și în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Titlul mondial din sezonul 2025 din Formula 1 urmează să se decidă chiar în ultima cursă, astfel că dramatismul va fi la cote maxime. Acest an pare să fie scris de un scenarist, ținând cont că de pe primele trei poziții urmează să plece chiar cei trei piloți care se bat pentru trofeul suprem.

În calificările de pe Yas Marina, Verstappen a fost cel mai rapid, urmat de Norris, iar din P3 va pleca Piastri. Înainte de cursa care va avea loc în Emiratele Arabe Unite, britanicul este lider în clasamentul constructorilor, cu 408 puncte, urmat de batavul care are 396 și de australian, care are 392 de puncte.

Pentru a câştiga titlul mondial, Lando Norris are nevoie de o prezenţă pe podium la Abu Dhabi. Pentru ca Max Verstappen să fie din nou campion mondial, acesta are nevoie de o victorie la Abu Dhabi, dar şi ca britanicul să termine pe locul 4 sau mai jos.

De asemenea, cea mai grea misiune o are Oscar Piastri. Pentru ca australianul să câştige titlul mondial, are nevoie de o victorie, dar şi ca Norris să termine pe locul 6 sau mai jos. Ultima dată când cel putin 3 piloți au dus lupta la titlu până în ultima etapă a fost în 2010, atunci au fost chiar 4 (Vettel, Alonso, Webber şi Hamilton), iar Vettel a fost învingătorul.

 
Unul dintre cele mai spectaculoase sezoane de Formula 1 din ultimii ani urmează să își consume ultima cursă mâine, începând cu ora 14:45, în direct pe Antena 1 și LIVE în AntenaPLAY.

