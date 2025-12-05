Ce a ales să facă vedeta cu maşina de 50.000 de euro primită cadou de la Ion Ţiriac - Antena Sport

Mihaela Cambei s-a aflat pe lista medaliaţilor olimpici de la Paris 2024 care au primit cadou de la Ion Ţiriac o maşină în valore de 50.000 de euro, un autoturism IONIQ 5.
În cazul multiplei campioane la haltere, ea a reuşit să ia permisul de conducere abia cu puţin timp în urmă, aşa că a ales ca maşina să ajungă pe mâna tatălui ei, care este paznic.
Ce a ales să facă vedeta cu maşina de 50.000 de euro primită cadou de la Ion Ţiriac
„Până rezolvă carnetul de șofer, fac eu rodajul cu mașina pe care a primit-o Mihaela după Olimpiadă”, declara tatăl Mihaelei Cambei, Florin, pentru libertatea.ro.
Lucrurile se pot însă schimba, dacă ţinem cont că sportiva şi-a luat permisul de conducere şi că va putea şi ea să se delecteze pe drumurile ţării, cu autoturismul primit de la miliardarul Ţiriac.
„Ai luat permisul cu aceeași determinare cu care ridici greutățile pe podium. Forța și disciplina ta te duc mereu mai departe”, au scris cei de la şcoala la care Mihaela a dat examenul.
Mihaela Valentina Cambei încheie anul cu 6 medalii de aur la Naţionalele de seniori şi tineret
Campioana mondială şi europeană Mihaela Cambei a încheiat anul competiţional 2025 cu participarea la Campionatul Naţional de seniori şi tineret, care s-a desfăşurat la Sala Rapid din Bucureşti.
Valoroasa sportivă de la Dinamo a cucerit fără să forţeze toate cele şase medalii de aur de la categoria 53 kg (3 la seniori + 3 la tineret).
În acest an, sportiva pregătită de Valeriu Calancea a câştigat trei medalii de la aur la CE şi tot trei de aur la CE U23.
- Ianis Hagi nu se uită la bani! Suma uriașă plătită de fotbalist pentru căruciorul fiului său, Giorgios
- Ilie Năstase începe 2026 în fața judecătorilor. „Problema” de care nu a putut scăpa
- (P) Ghid VictoryBet pentru stabilirea unor limite clare la cazino online
- Cine este Adi Vasile, noul prezentator Survivor, Faimoşi vs Războinici
- Unde au ajuns sute de milioane de euro din averea lui Ion Ţiriac. Fiul său a făcut anunţul