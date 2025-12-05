Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce a ales să facă vedeta cu maşina de 50.000 de euro primită cadou de la Ion Ţiriac - Antena Sport

Home | Diverse | Ce a ales să facă vedeta cu maşina de 50.000 de euro primită cadou de la Ion Ţiriac

Ce a ales să facă vedeta cu maşina de 50.000 de euro primită cadou de la Ion Ţiriac

Antena Sport Publicat: 5 decembrie 2025, 15:06

Comentarii
Ce a ales să facă vedeta cu maşina de 50.000 de euro primită cadou de la Ion Ţiriac

Maşina pe care a primit-o Mihaela Cambei de la Ion Ţiriac - Antena Sport

Mihaela Cambei s-a aflat pe lista medaliaţilor olimpici de la Paris 2024 care au primit cadou de la Ion Ţiriac o maşină în valore de 50.000 de euro, un autoturism IONIQ 5.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În cazul multiplei campioane la haltere, ea a reuşit să ia permisul de conducere abia cu puţin timp în urmă, aşa că a ales ca maşina să ajungă pe mâna tatălui ei, care este paznic.

Ce a ales să facă vedeta cu maşina de 50.000 de euro primită cadou de la Ion Ţiriac

„Până rezolvă carnetul de șofer, fac eu rodajul cu mașina pe care a primit-o Mihaela după Olimpiadă”, declara tatăl Mihaelei Cambei, Florin, pentru libertatea.ro.

Lucrurile se pot însă schimba, dacă ţinem cont că sportiva şi-a luat permisul de conducere şi că va putea şi ea să se delecteze pe drumurile ţării, cu autoturismul primit de la miliardarul Ţiriac.

„Ai luat permisul cu aceeași determinare cu care ridici greutățile pe podium. Forța și disciplina ta te duc mereu mai departe”, au scris cei de la şcoala la care Mihaela a dat examenul.

Reclamă
Reclamă

Mihaela Valentina Cambei încheie anul cu 6 medalii de aur la Naţionalele de seniori şi tineret

Campioana mondială şi europeană Mihaela Cambei a încheiat anul competiţional 2025 cu participarea la Campionatul Naţional de seniori şi tineret, care s-a desfăşurat la Sala Rapid din Bucureşti.

Valoroasa sportivă de la Dinamo a cucerit fără să forţeze toate cele şase medalii de aur de la categoria 53 kg (3 la seniori + 3 la tineret).

În acest an, sportiva pregătită de Valeriu Calancea a câştigat trei medalii de la aur la CE şi tot trei de aur la CE U23.

Vremea de mâine 6 decembrie. Se răceşte în cea mai mare parte a ţării. Maximele, între 4 şi 12 gradeVremea de mâine 6 decembrie. Se răceşte în cea mai mare parte a ţării. Maximele, între 4 şi 12 grade
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Imaginile dezastrului după golirea barajelor de pe Argeș. Ferme și adăposturi, înghițite de ape în câteva ore
Observator
Imaginile dezastrului după golirea barajelor de pe Argeș. Ferme și adăposturi, înghițite de ape în câteva ore
Gheorghe Tadici răspunde acuzelor fără precedent: „Nu pot să iau în seamă toţi anonimii! Pentru prima dată în 50 de ani deschid un proces!”. De ce crede că e o campanie ţintită împotriva lui. Exclusiv
Fanatik.ro
Gheorghe Tadici răspunde acuzelor fără precedent: „Nu pot să iau în seamă toţi anonimii! Pentru prima dată în 50 de ani deschid un proces!”. De ce crede că e o campanie ţintită împotriva lui. Exclusiv
17:09
Ce transfer le-a cerut Costel Gâlcă şefilor de la Rapid. Postul pe care vrea să-l întărească
17:08
LIVE SCORERomânia – Senegal se joacă ACUM. Tricolorele defilează în duelul din grupa principală
17:04
Daniel Pancu s-a pronunțat în scandalul dintre Louis Munteanu și Neluțu Varga: “Nu ne ajută”
16:59
Hermannstadt confirmă discuțiile cu Adrian Mutu: „Suntem aproape”
16:43
Benfica – Sporting LIVE VIDEO (22:15). „Clasicul” Portugaliei deschide runda a 13-a
16:43
Andrei Rațiu a dezvăluit pe cine vrea să întâlnească la Cupa Mondială. Fundașul cere un duel infernal
Vezi toate știrile
1 FotoDan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său! 2 Nicolae Stanciu, dat ca şi transferat la FCSB. Cine face anunţul: “Nu vine la Rapid” 3 EXCLUSIVMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă 4 Universitatea Craiova l-a demis! Antrenorul a plecat după meciul din Conference League 5 „Asta ne e valoarea”. Louis Munteanu, discurs furibund după ce CFR Cluj s-a încurcat în Cupă. Anunț despre plecare 6 Gigi Becali a pus ochii pe un jucător important al lui Dinamo înaintea derby-ului: “Are loc la noi”
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte