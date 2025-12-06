Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

A 14-a victorie consecutivă pentru campioana Oklahoma City Thunder în NBA - Antena Sport

Home | Diverse | A 14-a victorie consecutivă pentru campioana Oklahoma City Thunder în NBA

A 14-a victorie consecutivă pentru campioana Oklahoma City Thunder în NBA

Dan Roșu Publicat: 6 decembrie 2025, 13:06

Comentarii
A 14-a victorie consecutivă pentru campioana Oklahoma City Thunder în NBA

Shai Gilgeous-Alexander, în timpul unui meci - Profimedia Images

Campioana Oklahoma City Thunder a învins pe teren propriu, cu scorul de 132-111, formaţia Dallas Mavericks, într-un meci din Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), disputat vineri seara.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Thunder a obţinut cu această ocazie a 14-a sa victorie consecutivă şi a 22-a în 23 de meciuri disputate de la debutul acestui sezon, dominând cu autoritate clasamentul Conferinţei Vest.

A 14-a victorie consecutivă pentru campioana Oklahoma City Thunder

Recordul francizei din Oklahoma City este de 15 victorii consecutive, stabilit anul trecut, în drumul său către titlul de campioană a NBA.

Rezultate de vineri seara

  • Oklahoma City Thunder – Dallas Mavericks 132 – 111
  • Atlanta Hawks – Denver Nuggets 133 – 134
  • Cleveland Cavaliers – San Antonio Spurs 130 – 117
  • Detroit Pistons – Portland Trailblazers 122 – 116
  • New York Knicks – Utah Jazz 146 – 112
  • Toronto Raptors – Charlotte Hornets 86 – 111
  • Chicago Bulls – Indiana Pacers 105 – 120
  • Houston Rockets – Phoenix Suns 117 – 98
  • Memphis Grizzlies – Los Angeles Clippers 107 – 98
  • Milwaukee Bucks – Philadelphia 76ers 101 – 116
  • Boston Celtics – Los Angeles Lakers 126 – 105
  • Orlando Magic – Miami Heat 106 – 105

În Conferinţa Est, lider este Detroit Pistons, urmată de New York Knicks şi Toronto Raptors, în Conferinţa Vest conduce Oklahoma City Thunder, urmată de Houston Rockets şi Denver Nuggets.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Comuna unde tot mai mulți părinți din oraș își trimit copiii la școală. Mulţi aleg să se mute aici definitiv
Observator
Comuna unde tot mai mulți părinți din oraș își trimit copiii la școală. Mulţi aleg să se mute aici definitiv
Gigi Becali a sărit în ajutorul lui Florentin Petre într-un moment critic: “M-a salvat! Fac orice pentru el, doar să nu antrenez FCSB”
Fanatik.ro
Gigi Becali a sărit în ajutorul lui Florentin Petre într-un moment critic: “M-a salvat! Fac orice pentru el, doar să nu antrenez FCSB”
12:50
Câți fani sunt așteptați la derby-ul FCSB – Dinamo. Mihai Stoica a oferit ultimele detalii
12:47
Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii
12:19
Ce națională e favorită să câștige World Cup 2026, după tragerea la sorți a grupelor
12:15
LIVE VIDEOAl treilea antrenament din MP din Abu Dhabi e ACUM, în AntenaPLAY. Calificările, în direct și pe Antena 3 CNN (16:00)
12:00
Andrei Raţiu, votat de fani tricolorul lunii noiembrie şi al anului 2025: “O mândrie foarte mare”
11:47
VideoJurnal Antena Sport | Parada stelelor la tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă 2 VideoLando Norris l-a evitat în ultima secundă pe Verstappen: “Ce face omul ăsta? Era să ne lovim” 3 VIDEOTragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 | România a aflat cu cine poate juca. Cum arată toate grupele 4 România, victorie zdrobitoare la Campionatul Mondial. Tricolorele n-au avut milă de Senegal 5 S-a decis cine arbitrează confruntarea FCSB – Dinamo 6 Cum arată “grupa morţii” de la World Cup 2026 şi care sunt cele mai aşteptate dueluri
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte