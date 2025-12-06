A 14-a victorie consecutivă pentru campioana Oklahoma City Thunder în NBA - Antena Sport

Campioana Oklahoma City Thunder a învins pe teren propriu, cu scorul de 132-111, formaţia Dallas Mavericks, într-un meci din Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), disputat vineri seara.

Thunder a obţinut cu această ocazie a 14-a sa victorie consecutivă şi a 22-a în 23 de meciuri disputate de la debutul acestui sezon, dominând cu autoritate clasamentul Conferinţei Vest.

Recordul francizei din Oklahoma City este de 15 victorii consecutive, stabilit anul trecut, în drumul său către titlul de campioană a NBA.

Rezultate de vineri seara

Oklahoma City Thunder – Dallas Mavericks 132 – 111

Atlanta Hawks – Denver Nuggets 133 – 134

Cleveland Cavaliers – San Antonio Spurs 130 – 117

Detroit Pistons – Portland Trailblazers 122 – 116

New York Knicks – Utah Jazz 146 – 112

Toronto Raptors – Charlotte Hornets 86 – 111

Chicago Bulls – Indiana Pacers 105 – 120

Houston Rockets – Phoenix Suns 117 – 98

Memphis Grizzlies – Los Angeles Clippers 107 – 98

Milwaukee Bucks – Philadelphia 76ers 101 – 116

Boston Celtics – Los Angeles Lakers 126 – 105

Orlando Magic – Miami Heat 106 – 105

În Conferinţa Est, lider este Detroit Pistons, urmată de New York Knicks şi Toronto Raptors, în Conferinţa Vest conduce Oklahoma City Thunder, urmată de Houston Rockets şi Denver Nuggets.