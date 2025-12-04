Închide meniul
Ilie Năstase începe 2026 în fața judecătorilor. „Problema” de care nu a putut scăpa

Antena Sport Publicat: 4 decembrie 2025, 17:43

Ilie Năstase, în timpul unei conferinţe de presă / Hepta

Ilie Năstase (79 de ani) e gata să înceapă 2026 în fața judecătorilor. Fostul sportiv va avea al doilea termen de divorț cu Ioana la începutul anului viitor.  

Ioana Năstase (49 de ani) i-a intentat proces de divorț lui Ilie Năstase încă din urmă cu câteva luni și a rămas fermă asupra deciziei sale. Cea de-a cincea soție a fostului lider ATP e gata să se despartă de acesta (vezi galeria foto de la finalul articolului cu Ioana Năstase).  

Căsnicia dintre Ilie Năstase și Ioana a trecut prin mai multe suișuri și coborâșuri, însă femeia a decis să-i pună punct, după aproape șapte ani. Aceasta a dezvăluit că de mai multe zile nu a mai vorbit cu soțul ei, cei doi urmând să se întâlnească la Judecătoria Constanța la începutul lui 2026, atunci când va avea loc al doilea termen al procesului de divorț. 

„Nu mai simt nevoia să discut pe tema acestui subiect. De câteva zile nu știu nimic de el. Dar nu vreau să mai comentez ceva. El este imprevizibil. În ultima perioadă nu m-a mai interesat. M-am gîndit la mama mea, la familie. Mă ține Dumnezeu sănătoasă să pot face față. A fost un an mai greuț, dar îi mulțumesc lui Doamne, Doamne că sunt bine”, a declarat Ioana Năstase, conform cancan.ro. 

De asemenea, Ioana Năstase a dezvăluit că se confruntă și cu alte probleme. Mama ei a fost internată în Constanța, fiind vizitată chiar și de Ilie Năstase la spital. 

„Am stat o perioadă mai retrasă pentru că am avut probleme de sănătate cu mama. Am alergat toată luna, acum e mai bine. E acasă. A fost internată la Constanța. Era în formă, plină de viață. Acum nu prea mai e așa. Probabil că-și va reveni, după tratament. Adevărul e că ea niciodată nu s-a plâns de ceva anume. Doamne ajută să fie bine. 

Mă aștepta mereu în poartă, avem o relație foarte apropiată. În ultima perioadă am evitat să mai discut cu ea despre Ilie. Nici ea nu a deschis subiectul. A fost o dată la ea la spital. Mama mea nu știe ce înseamnă ură, e un om foarte bun”, a mai spus Ioana Năstase. 

Acesta ar fi al cincilea divorţ pentru Ilie Năstase, care în trecut a fost căsătorit cu Dominique Grazia, Alexandra King, Amalia Teodorescu şi Brigitte Sfăt. 

Medvedev ameninţă Europa: Dacă nebunii din UE fură activele rusești înghețate, avem motiv de războiMedvedev ameninţă Europa: Dacă nebunii din UE fură activele rusești înghețate, avem motiv de război
Ilie Năstase și Ioana Năstase
Ilie Năstase s-a lovit de un refuz incredibil
Ioana Năstase, apariţie de 300.000 de euro / Instagram
Ilie Năstase, o nouă criză de gelozie. Ce a păţit Ioana Năstase în Mykonos
