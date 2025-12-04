Ilie Năstase începe 2026 în fața judecătorilor. „Problema” de care nu a putut scăpa - Antena Sport

Ilie Năstase (79 de ani) e gata să înceapă 2026 în fața judecătorilor. Fostul sportiv va avea al doilea termen de divorț cu Ioana la începutul anului viitor.

Ioana Năstase (49 de ani) i-a intentat proces de divorț lui Ilie Năstase încă din urmă cu câteva luni și a rămas fermă asupra deciziei sale. Cea de-a cincea soție a fostului lider ATP e gata să se despartă de acesta (vezi galeria foto de la finalul articolului cu Ioana Năstase).

Ilie Năstase, gata să înceapă 2026 în fața judecătorilor

Căsnicia dintre Ilie Năstase și Ioana a trecut prin mai multe suișuri și coborâșuri, însă femeia a decis să-i pună punct, după aproape șapte ani. Aceasta a dezvăluit că de mai multe zile nu a mai vorbit cu soțul ei, cei doi urmând să se întâlnească la Judecătoria Constanța la începutul lui 2026, atunci când va avea loc al doilea termen al procesului de divorț.

„Nu mai simt nevoia să discut pe tema acestui subiect. De câteva zile nu știu nimic de el. Dar nu vreau să mai comentez ceva. El este imprevizibil. În ultima perioadă nu m-a mai interesat. M-am gîndit la mama mea, la familie. Mă ține Dumnezeu sănătoasă să pot face față. A fost un an mai greuț, dar îi mulțumesc lui Doamne, Doamne că sunt bine”, a declarat Ioana Năstase, conform cancan.ro.

De asemenea, Ioana Năstase a dezvăluit că se confruntă și cu alte probleme. Mama ei a fost internată în Constanța, fiind vizitată chiar și de Ilie Năstase la spital.