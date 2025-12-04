Ianis Hagi nu se uită la bani! Suma uriașă plătită de fotbalist pentru căruciorul fiului său, Giorgios - Antena Sport

Ianis Hagi și Elena au devenit părinți în luna august, când s-a născut fiul lor Giorgios. Cei doi au luat în serios noua etapă din viața lor și au început să petreacă mult timp în preajma copilașului.

Soția fotbalistului care activează în Turcia la Alanyaspor a publicat zilele acestea o serie de fotografii, în care cei doi au afișat și căruciorul de o valoarea uriașă.

Cât costă căruciorul pe care Ianis Hagi l-a cumpărat pentru fiul său, Giorgios

După ce a schimbat echipa în această vară, viața lui Ianis Hagi a intrat într-o nouă etapă, după ce soția Elena a dat naștere unui băiețel. Cei doi s-au afișat public alături de Giorgios, iar din fotografiile publicate de partenera fotbalistului, a ieșit în evidență și căruciorul care nu a fost deloc ieftin.

Piesa de rezistență face parte dintr-o colecție a renumitului brand Dior, iar valoarea căruciorului care apare pe site-ul oficial al producătorului este de aproximativ 6.000 de euro.

Salariul lui Ianis Hagi la Alanyaspor este de 800.000 de euro pe an. Internaționalul român a primit și un bonus de instalare consistent când a semnat cu gruparea din Turcia: aproximativ 200.000 de euro.