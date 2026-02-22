Lionel Messi şi Inter Miami, umiliţi la debutul în noul sezon de MLS, cu 76.000 de oameni în tribune - Antena Sport

Inter Miami, echipa la care joacă Lionel Messi, nu a început noul sezon din MLS în cel mai bun mod, suferind o înfrângere umilitoare, cu scorul de 3-0 în deplasare în faţa lui Los Angeles FC.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aproximativ 76.000 de spectatori au fost prezenţi la stadionul Memorial Coliseum, ceea ce a făcut ca meciul să intre în istorie cu a doua cea mai mare audienţă înregistrată vreodată în campionat.

Lionel Messi şi Inter Miami, umiliţi la debutul în noul sezon de MLS

O victorie obţinută în special graţie unei performanţe remarcabile a internaţionalului gabonez Denis Bouanga, ales în mod logic omul meciului după ce a marcat în minutul 73, ducând scorul la 2-0, şi a dat o pasă decisivă pentru Nathan Ordaz în prelungiri, stabilind definitiv scorul (90+4, 3-0).

Sud-coreeanul Heung-Min Son a avut, de asemenea, o prestaţie bună şi a dat o pasă decisivă la deschiderea scorului de către David Martinez Morales (min. 37).

Messi şi Bouanga au făcut schimb de tricouri la finalul meciului.