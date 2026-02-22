Sacrificiul făcut de Mircea Lucescu pentru România: "A spus că sănătatea lui nu este importantă și că va sta pe bancă" - Antena Sport

Mircea Lucescu a luat decizia de a continua pe banca echipei naționale, în ciuda problemelor de sănătate din ultima perioadă. Selecționerul României va conduce prima reprezentativă la barajul decisiv cu Turcia, programat în luna martie, mizând pe calificarea la Campionatul Mondial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dănuț Lupu a dezvăluit dialogul purtat cu tehnicianul supranumit „Il Luce”. Fostul internațional a încercat să-l sfătuiască pe Lucescu să acorde prioritate sănătății, însă răspunsul selecționerului a fost ferm.

„Eu, sincer, i-am spus să aibă mai multă grijă de el. Mi-a răspuns că nu îl interesează. A spus că nu concepe să nu stea pe bancă și că el crede că putem câștiga în Turcia”, a declarat Dănuț Lupu, pentru Fanatik.ro.

Potrivit acestuia, pentru Mircea Lucescu, meciul cu Turcia este mai important decât propriile probleme medicale. „A declarat că sănătatea lui nu este importantă și că va sta pe bancă, indiferent de situație”, a mai spus Lupu.

Determinarea selecționerului transmite un mesaj puternic înaintea duelului crucial. România speră să obțină un rezultat pozitiv în fața Turciei și să facă un pas decisiv spre turneul final, iar prezența lui Lucescu pe bancă ar putea reprezenta un plus de încredere pentru tricolori.