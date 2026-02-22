Românca cu o avere de 800 de milioane de euro, afacere cu soția lui Leo Messi - Antena Sport

Anastasia Soare, considerată cea mai bogată româncă din lume, face o nouă mișcare importantă în industria frumuseții. Antreprenoarea cu o avere estimată la 800 de milioane de dolari a anunțat un parteneriat cu Antonela Roccuzzo, soția legendarului fotbalist Lionel Messi. Astfel, Antonela devine noul ambasador al brandului fondat de românca stabilită în Statele Unite la finalul anilor ’80.

Supranumită „Regina Sprâncenelor”, Anastasia Soare se numără printre cele mai influente femei din industria beauty la nivel global. În 2025, ea a ocupat locul 47 în clasamentul Forbes al celor mai bogate femei din America care s-au realizat prin forțe proprii, consolidându-și statutul de lider în domeniu.

Brandul său, Anastasia Beverly Hills, a colaborat de-a lungul anilor cu numeroase personalități internaționale, printre care Naomi Campbell, Cindy Crawford, Kim Kardashian, Oprah Winfrey și Michelle Obama.

Anunțul colaborării cu Antonela Roccuzzo a fost făcut pe Instagram, unde Anastasia Soare a transmis un mesaj elogios la adresa noii ambasadoare. „Suntem foarte mândri să o avem pe Antonela Roccuzzo ca ambasador al mărcii noastre. Ea reprezintă o influență discretă, dar puternică. Este elegantă, cu picioarele pe pământ și consecventă”, a scris antreprenoarea.

Prin această asociere, brandul își consolidează prezența globală și își întărește imaginea premium în rândul consumatorilor din întreaga lume.