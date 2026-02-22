Ce s-a întâmplat când Kopic și Petre au fost chemați să înjure Steaua! - Antena Sport

Dinamo a pierdut derby-ul cu Rapid, în ciuda unui joc în care a controlat posesia și a avut inițiativa în multe momente. La finalul partidei, însă, atenția s-a mutat din teren către un episod tensionat petrecut în fața galeriei „alb-roșii”.

După fluierul final, jucătorii lui Dinamo au mers să salute suporterii, iar antrenorul Zeljko Kopic li s-a alăturat. În acel moment, din tribune au început scandări împotriva rivalei tradiționale, iar galeria a strigat lozinci ofensatoare la adresa Stelei. Pentru câteva secunde, tehnicianul croat a mișcat mâinile în ritmul scandărilor. Cum a avut nevoie de câteva momente să înțeleagă ce scandează fanii, Kopic s-a oprit. El a aplaudat apoi suporterii, după care s-a retras către vestiare.

În același timp, în prim-plan a revenit și antrenorul secund Florentin Petre, deja implicat recent într-un episod tensionat la meciul cu Slobozia, când l-ar fi îndemnat pe Claudiu Niculescu să scandeze împotriva rivalei din Ghencea. Chemați din nou de galerie, Petre s-a apropiat de fani, a gesticulat scurt în ritmul scandărilor, apoi s-a retras spre grupul de jucători. Petre și-a atras criticile conducerii după ce a înjurat rivalii de-o viață.

Multe voci din fotbal au spus că fostul fotbalist ar fi trebuit să arate respect față de colegii lui care au îmbrăcat culorile rivale, dar și că publicul trebuie educat să renunțe la astfel de scandări.