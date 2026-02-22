Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce s-a întâmplat când Kopic și Petre au fost chemați să înjure Steaua! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ce s-a întâmplat când Kopic și Petre au fost chemați să înjure Steaua!

Ce s-a întâmplat când Kopic și Petre au fost chemați să înjure Steaua!

Radu Constantin Publicat: 22 februarie 2026, 12:27

Comentarii
Ce s-a întâmplat când Kopic și Petre au fost chemați să înjure Steaua!

Zeljko Kopic / SPORT PICTURES

Dinamo a pierdut derby-ul cu Rapid, în ciuda unui joc în care a controlat posesia și a avut inițiativa în multe momente. La finalul partidei, însă, atenția s-a mutat din teren către un episod tensionat petrecut în fața galeriei „alb-roșii”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După fluierul final, jucătorii lui Dinamo au mers să salute suporterii, iar antrenorul Zeljko Kopic li s-a alăturat. În acel moment, din tribune au început scandări împotriva rivalei tradiționale, iar galeria a strigat lozinci ofensatoare la adresa Stelei. Pentru câteva secunde, tehnicianul croat a mișcat mâinile în ritmul scandărilor. Cum a avut nevoie de câteva momente să înțeleagă ce scandează fanii, Kopic s-a oprit. El a aplaudat apoi suporterii, după care s-a retras către vestiare.

În același timp, în prim-plan a revenit și antrenorul secund Florentin Petre, deja implicat recent într-un episod tensionat la meciul cu Slobozia, când l-ar fi îndemnat pe Claudiu Niculescu să scandeze împotriva rivalei din Ghencea. Chemați din nou de galerie, Petre s-a apropiat de fani, a gesticulat scurt în ritmul scandărilor, apoi s-a retras spre grupul de jucători. Petre și-a atras criticile conducerii după ce a înjurat rivalii de-o viață.

Multe voci din fotbal au spus că fostul fotbalist ar fi trebuit să arate respect față de colegii lui care au îmbrăcat culorile rivale, dar și că publicul trebuie educat să renunțe la astfel de scandări.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va califica Mircea Lucescu România la World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Li s-a refuzat îmbarcarea şi au făcut scandal cu Poliţia de Frontieră, de faţă cu fiica: Cu avionul ăsta plec!
Observator
Li s-a refuzat îmbarcarea şi au făcut scandal cu Poliţia de Frontieră, de faţă cu fiica: Cu avionul ăsta plec!
Robert Niţă continuă războiul cu Florin Prunea: “Vorbim de pechinezul ăsta?! Omul trăieşte din răutăţi şi oricum nu înţelege nimic!”
Fanatik.ro
Robert Niţă continuă războiul cu Florin Prunea: “Vorbim de pechinezul ăsta?! Omul trăieşte din răutăţi şi oricum nu înţelege nimic!”
16:32
Unirea Slobozia – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:00). Oltenii își pot mări avansul în fruntea campionatului
16:30
Gloria Bistrița, victorie în ultimul meci din grupele Ligii Campionilor. Pe ce loc a încheiat grupa
16:19
VIDEOVinicius Junior, din nou în centrul atenției! La Liga a deschis o anchetă după ce a fost amenințat cu moartea
16:10
Fază controversată în FC Argeş – Farul! Istvan Kovacs nu l-a eliminat pe căpitanul Mario Tudose
16:05
Ce i-a putut spune Istvan Kovacs lui Bogdan Andone înainte să-l elimine în FC Argeș – Farul. Antrenorul a „luat foc”
16:03
LIVE SCOREFC Argeş – Farul 1-0. Tudose, iertat de eliminare. Piteștenii deschid scorul la Mioveni! Crește presiunea pentru FCSB
Vezi toate știrile
1 Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul 2 FotoCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit 3 Cât a durat povestea de dragoste dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea. Ce se ştie despre despărţirea lor 4 Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea s-au despărţit 5 Ce notă a luat Louis Munteanu la debutul în MLS 6 Dennis Man, aproape să scrie istorie la PSV. Borna impresionantă pe care o poate atinge românul
Citește și
Cele mai citite
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ulScenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul
Petrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntăPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă