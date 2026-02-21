Transformarea radicală prin care a trecut văduva victimei lui Mario Iorgulescu: „Nu am vrut să spun din prima” - Antena Sport

Melek Minca, văduva victimei lui Mario Iorgulescu, a trecut printr-o transformare radicală. Femeia a decis să se opereze și să-și micșoreze stomacul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Intervenția chirurgicală a avut loc în primăvara anului trecut. Melek Minca a povestit că înainte să ajungă pe masa de operație avea 80 de kilograme, iar la 11 zile distanță după ce și-a micșorat stomacul, cântărea 74 de kilograme.

Transformarea radicală prin care a trecut văduva victimei lui Mario Iorgulescu

Melek Minca, care are o avere de un milion de euro, după afacerile de succes pe care le-a deschis, a povestit totul pentru fanii ei de pe TikTok. Aceasta a transmis că în doar două săptămâni după ce a luat decizia de a-și micșora stomacul, a și ajuns pe masa de operație, intervenția fiind una de succes.

„Mă simt foarte bine, nu mă așteptam. În afară că nu mai intră mâncarea nici 1% față de cât mâncam eu, nu am absolut nimic. În prima zi mi-a fost un pic mai greu.

Când am ieșit din spital, aveam 80 de kilograme. După 11 zile de la operație, am 74 de kilograme, dar mă simt foarte bine. Nu am vrut să vă spun din prima. Am preferat să țin doar pentru mine, pentru că mie când îmi intră ceva în cap, e greu să îmi mai scoată cineva asta. Mi-a intrat în cap să mă operez, în două săptămâni m-am operat”, a povestit Melek Minca, după operație.