Transformarea radicală prin care a trecut văduva victimei lui Mario Iorgulescu: „Nu am vrut să spun din prima” - Antena Sport

Transformarea radicală prin care a trecut văduva victimei lui Mario Iorgulescu: „Nu am vrut să spun din prima"

Transformarea radicală prin care a trecut văduva victimei lui Mario Iorgulescu: „Nu am vrut să spun din prima"
Transformarea radicală prin care a trecut văduva victimei lui Mario Iorgulescu: „Nu am vrut să spun din prima”

Publicat: 21 februarie 2026, 14:15

Transformarea radicală prin care a trecut văduva victimei lui Mario Iorgulescu: „Nu am vrut să spun din prima”
Mario Iorgulescu și Melek Minca/ Instagram

Melek Minca, văduva victimei lui Mario Iorgulescu, a trecut printr-o transformare radicală. Femeia a decis să se opereze și să-și micșoreze stomacul. 

Intervenția chirurgicală a avut loc în primăvara anului trecut. Melek Minca a povestit că înainte să ajungă pe masa de operație avea 80 de kilograme, iar la 11 zile distanță după ce și-a micșorat stomacul, cântărea 74 de kilograme.  

Transformarea radicală prin care a trecut văduva victimei lui Mario Iorgulescu 

Melek Minca, care are o avere de un milion de euro, după afacerile de succes pe care le-a deschis, a povestit totul pentru fanii ei de pe TikTok. Aceasta a transmis că în doar două săptămâni după ce a luat decizia de a-și micșora stomacul, a și ajuns pe masa de operație, intervenția fiind una de succes. 

„Mă simt foarte bine, nu mă așteptam. În afară că nu mai intră mâncarea nici 1% față de cât mâncam eu, nu am absolut nimic. În prima zi mi-a fost un pic mai greu.  

Când am ieșit din spital, aveam 80 de kilograme. După 11 zile de la operație, am 74 de kilograme, dar mă simt foarte bine. Nu am vrut să vă spun din prima. Am preferat să țin doar pentru mine, pentru că mie când îmi intră ceva în cap, e greu să îmi mai scoată cineva asta. Mi-a intrat în cap să mă operez, în două săptămâni m-am operat”, a povestit Melek Minca, după operație.  

În septembrie 2019, Mario Iorgulescu s-a urcat sub influența alcoolului și a drogurilor la volanul unei mașini de lux și a produs un accident groaznic, în urma căruia Dani Vicol și-a pierdut viața. 

Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu 

Deşi a fost criticată pentru faptul că a acceptat suma de 300.000 de euro, Melek Minca nu a ţinut cont de acest lucru. Ea a dezvăluit că restaurantele pe care le deţine i-au adus un profit excelent, urmând să-şi dezvolte alte două afaceri. 

“Afacerile merg foarte bine. Voi deschide o nouă locație la Cluj, voi face naveta. Iar mai curând voi deschide o afacere cu rochii. Eu deja aveam o afacere pregătită: spălătoria. După ce am primit banii de la asigurare m-am gândit un timp cum voi putea face să le fie bine copiilor mei și să nu se prăpădească banii aiurea. 

Mesajul sfâşietor al lui Eric Dane pentru fiicele sale: "Am încercat. M-am poticnit uneori, dar am încercat"Mesajul sfâşietor al lui Eric Dane pentru fiicele sale: "Am încercat. M-am poticnit uneori, dar am încercat"
Am început investiția prin a achiziționa case, terenuri și am dat drumul la prima afacere că să pot face ceva benefic pentru copiii mei. Au fost 350.000 de euro. Am gândit în favoarea familiei!”, a declarat Melek Minca, conform cancan.ro. 

