Interziși pe stadion între 6 luni și un an! Primele măsuri după Rapid - Dinamo - Antena Sport

Rapid s-a impus cu 2-1 în derby-ul cu Dinamo, disputat sâmbătă seara pe Arena Națională, într-o partidă care a adunat 13.728 de spectatori în tribune.

La scurt timp după reluarea reprizei secunde, partida a fost întreruptă temporar, după ce portarul Rapidului, Marian Aioani, a fost lovit în cap cu un bulgăre aruncat din tribune. Incidentul a atras intervenția forțelor de ordine, iar jocul a fost oprit pentru câteva minute.

Nu a fost singurul moment tensionat din tribune. Pe parcursul meciului au mai existat episoade similare, ceea ce a determinat Jandarmeria să aplice mai multe sancțiuni contravenționale suporterilor implicați. Nici clubul Rapid nu a scăpat de consecințe, fiind de asemenea sancționat în urma incidentelor petrecute în timpul derby-ului.

”Referință meci de fotbal FC Rapid București – FC Dinamo București. Măsuri dispuse cu ocazia partidei:

În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit două acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive, un act de sesizare în conformitate cu prevederile Legii nr. 143 din 2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și un act de sesizare în conformitate cu prevederile art. 375 din Codul Penal al României.