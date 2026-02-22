Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Interziși pe stadion între 6 luni și un an! Primele măsuri după Rapid - Dinamo - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Interziși pe stadion între 6 luni și un an! Primele măsuri după Rapid – Dinamo

Interziși pe stadion între 6 luni și un an! Primele măsuri după Rapid – Dinamo

Radu Constantin Publicat: 22 februarie 2026, 11:08

Comentarii
Interziși pe stadion între 6 luni și un an! Primele măsuri după Rapid – Dinamo

Marian Aioani, la pământ / Sport Pictures

Rapid s-a impus cu 2-1 în derby-ul cu Dinamo, disputat sâmbătă seara pe Arena Națională, într-o partidă care a adunat 13.728 de spectatori în tribune.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La scurt timp după reluarea reprizei secunde, partida a fost întreruptă temporar, după ce portarul Rapidului, Marian Aioani, a fost lovit în cap cu un bulgăre aruncat din tribune. Incidentul a atras intervenția forțelor de ordine, iar jocul a fost oprit pentru câteva minute.

Nu a fost singurul moment tensionat din tribune. Pe parcursul meciului au mai existat episoade similare, ceea ce a determinat Jandarmeria să aplice mai multe sancțiuni contravenționale suporterilor implicați. Nici clubul Rapid nu a scăpat de consecințe, fiind de asemenea sancționat în urma incidentelor petrecute în timpul derby-ului.

”Referință meci de fotbal FC Rapid București – FC Dinamo București. Măsuri dispuse cu ocazia partidei:

În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit două acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive, un act de sesizare în conformitate cu prevederile Legii nr. 143 din 2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și un act de sesizare în conformitate cu prevederile art. 375 din Codul Penal al României.

Reclamă
Reclamă

Totodată, jandarmii au aplicat 24 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 34.125 de lei.

Subliniem faptul că, dintre acestea, o sancţiune contravențională, în valoare de 10.000 de lei, a fost aplicată organizatorului evenimentului sportiv, iar o sancţiune contravențională, în valoare de 15.000 de lei, a fost aplicată societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

Totodată, au fost aplicate 16 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de 6 luni sau 1 an.

Tatăl uneia dintre minorele agresate în Timiș acuză: M-am dus la Protecția Copilului, nu s-a luat nicio măsurăTatăl uneia dintre minorele agresate în Timiș acuză: M-am dus la Protecția Copilului, nu s-a luat nicio măsură
Reclamă

În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare.

În fınal, dorim să mulțumim tuturor celor care au respectat cadrul legal în vigoare”, se arată în comunicatul emis de Jandarmerie către mass-media.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va califica Mircea Lucescu România la World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Domeniile în care absolvenţii români îşi găsesc cel mai uşor un loc de muncă
Observator
Domeniile în care absolvenţii români îşi găsesc cel mai uşor un loc de muncă
Cristi Balaj, contre cu Robert Niţă după faza fierbinte judecată de VAR în Rapid – Dinamo 2-1: „Acum ai încredere în mine?! A greşit de două ori” / „Nu poate să îşi ia picioarele în buzunar”
Fanatik.ro
Cristi Balaj, contre cu Robert Niţă după faza fierbinte judecată de VAR în Rapid – Dinamo 2-1: „Acum ai încredere în mine?! A greşit de două ori” / „Nu poate să îşi ia picioarele în buzunar”
12:09
Lionel Messi şi Inter Miami, umiliţi la debutul în noul sezon de MLS, cu 76.000 de oameni în tribune
11:43
Danny Armstrong, făcut praf de o legendă a lui Dinamo: “Pe vremea mea era o vorbă”
10:47
Bernadette Szocs, victorie şi calificare în 16-imi la Singapore Smash 2026
10:35
Ce notă a luat Louis Munteanu la debutul în MLS
10:19
EXCLUSIVCristina Neagu, cuvinte uriaşe pentru Bojana Popovic! Ce spune despre CSM Bucureşti, în Final Four
9:31
Rondale Moore a fost găsit mort în Indiana. Avea doar 25 de ani
Vezi toate știrile
1 Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul 2 Cât a durat povestea de dragoste dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea. Ce se ştie despre despărţirea lor 3 Jucătorul care e OUT de la FCSB pentru meciul cu Metaloglobus. Anunțul lui Mihai Stoica: „Nu ne putem opune” 4 FotoUn fost jucător de la FCSB, relaţie cu o ispită de la Insula Iubirii 5 Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea s-au despărţit 6 Dennis Man, aproape să scrie istorie la PSV. Borna impresionantă pe care o poate atinge românul
Citește și
Cele mai citite
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Petrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntăPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă
Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama”Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama”