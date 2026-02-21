Ionel Ganea, afacere în memoria fiului decedat - Antena Sport

Închide meniul
Ionel Ganea, afacere în memoria fiului decedat

Home | Extra | Ionel Ganea, afacere în memoria fiului decedat

Ionel Ganea, afacere în memoria fiului decedat

Radu Constantin Publicat: 21 februarie 2026, 18:33

Ionel Ganea, afacere în memoria fiului decedat

Ionel Ganea / Hepta

Ionel Ganea a trecut recent printr-o imensă dramă. Fiul acestuia, de doar 2 ani, a murit în urma unui accident rutier. În momentul tragediei, la volan se afla chiar Ionel Ganea. Dispariţa fiului l-a marcat pe fostul internaţional, care luni bune nu a mai fost văzut de apropiaţi.

Recent, Ganea a înființat o societate comercială care poartă numele fiului său, Alexandru, decedat pe 6 iunie 2025.

Potrivit unui anunț publicat în Monitorul Oficial, a fost autorizată constituirea firmei GAN ALEXANDRU 2022 – S.R.L., societate înregistrată la 19 septembrie 2025 în județul Brașov. Capitalul social este de 500 de lei, iar Ionel Ganea este asociat unic.

Societatea are ca obiect principal de activitate închirierea și leasingul de bunuri recreaționale și echipament sportiv, anunţă golazo.ro.

Cum s-a produs tragedia

Ionel Ganea nu își revine după cea mai mare tragediei a vieții lui, care a avut loc în vara anului trecut. Fiul acestuia, de doar 2 ani, a murit în urma unui accident rutier, după ce a fost ținut pe locul din față, neasigurat cu centură. La volan era chiar tatăl lui.

Băiețelul în vârstă de doi ani al lui Ionel Ganea, Alexandru, a murit pe 6 iunie, la aproape o lună distanță de când a fost victima accidentului în care a suferit un traumatism cranio-cerebral, cu leziuni multiple. A fost operat de urgență, iar apoi a continuat să fie în stare gravă, în comă indusă, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

18:15
Coleg din Generaţia de Aur, verdict legat de prezenţa lui Gică Hagi la naţionala României: “Lipsă de experiență”
18:00
LIVE TEXTCFR Cluj – Petrolul 0-0. Daniel Pancu vrea să își consolideze locul în play-off
17:57
James Milner a scris o nouă pagină de istorie! A devenit jucătorul cu cele mai multe meciuri în Premier League
17:10
Ianis Hagi a jucat doar 45 de minute în Alanyaspor – Basaksehir 1-2! Ce notă a primit internaţionalul român
16:44
PSG a decis! Ce se întâmplă după ce Kylian Mbappe a câştigat procesul cu fosta sa echipă: “Spirit de responsabilitate”
16:41
Cu cine se antrenează Florin Niță la 38 de ani
