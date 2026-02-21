Ionel Ganea, afacere în memoria fiului decedat - Antena Sport

Ionel Ganea a trecut recent printr-o imensă dramă. Fiul acestuia, de doar 2 ani, a murit în urma unui accident rutier. În momentul tragediei, la volan se afla chiar Ionel Ganea. Dispariţa fiului l-a marcat pe fostul internaţional, care luni bune nu a mai fost văzut de apropiaţi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Recent, Ganea a înființat o societate comercială care poartă numele fiului său, Alexandru, decedat pe 6 iunie 2025.

Potrivit unui anunț publicat în Monitorul Oficial, a fost autorizată constituirea firmei GAN ALEXANDRU 2022 – S.R.L., societate înregistrată la 19 septembrie 2025 în județul Brașov. Capitalul social este de 500 de lei, iar Ionel Ganea este asociat unic.

Societatea are ca obiect principal de activitate închirierea și leasingul de bunuri recreaționale și echipament sportiv, anunţă golazo.ro.

Cum s-a produs tragedia

Ionel Ganea nu își revine după cea mai mare tragediei a vieții lui, care a avut loc în vara anului trecut. Fiul acestuia, de doar 2 ani, a murit în urma unui accident rutier, după ce a fost ținut pe locul din față, neasigurat cu centură. La volan era chiar tatăl lui.