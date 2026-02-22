Danny Armstrong, făcut praf de o legendă a lui Dinamo: "Pe vremea mea era o vorbă" - Antena Sport

Eșecul suferit de Dinamo în derby-ul cu Rapid, scor 1-2, a stârnit reacții dure din partea foștilor mari jucători ai „câinilor”. Claudiu Vaișcovici, fost atacant emblematic al echipei din Ștefan cel Mare în perioada 1987-1990, s-a arătat profund nemulțumit de evoluția lui Danny Armstrong.
Vaișcovici consideră că fotbalistul scoțian nu a confirmat după prestația excelentă din turul cu FCSB, când a reușit un hattrick în victoria spectaculoasă cu 4-3. În opinia sa, acele trei goluri cântăresc încă prea mult în evaluarea actuală a jucătorului.
„Nu prea mă încântă. A luat ochii cu golurile alea cu FCSB și de acolo nu a mai jucat la același nivel. Pe vremea mea era o vorbă: «Să joci bine primele două etape ca să prinzi echipa și ultimele două ca să nu te dea afară». Cam așa și cu băiatul ăsta. A dat golurile alea trei cu FCSB și trăiește cu ele”, a declarat Vaișcovici, potrivit Prima Sport.
Fostul atacant a subliniat că, dacă Dinamo își dorește să lupte cu adevărat pentru titlu, are nevoie de jucători cu un nivel valoric mai ridicat. Totuși, el a menționat că antrenorul Zeljko Kopic încearcă în continuare diferite formule, iar Armstrong primește șanse pentru a demonstra că merită să rămână în primul „11”.
