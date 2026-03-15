“De ce să minţim oamenii?” Gigi Becali a spus deschis cum a ajuns unul dintre cei mai bogaţi români!

Gigi Becali (67 de ani) a recunoscut că nu s-a gândit niciodată la valoarea imobiliară atunci când a decis, la începutul anilor ’90, să achiziţioneze numeroase terenuri.

Valoarea terenurilor a crescut într-un ritm ameţitor, iar Becali a ajuns unul dintre cei mai bogaţi români. În 2021 Gigi Becali figura pe locul 14 în topul celor mai bogaţi români, cu o avere estimată la 325 – 425 de milioane de euro.

Gigi Becali, despre achiziţia terenurilor, care l-a îmbogăţit: “Nu m-am gândit la valoarea imobiliară. De ce să minţim oamenii?”

Averea lui nu a mai fost estimată în ultimii ani de revistele de specialitate, dar unele surse indică faptul că ar avea active ce valorează circa 1.2 miliarde de euro.

Dumitru Dragomir (79 de ani) susţinea în trecut că Gigi Becali ar avea o avere de peste două miliarde de euro.

“Din punctul meu de vedere, are peste două miliarde. Convingerea mea este că, dacă trăiește cinci mii de ani, nu poate să rămână fără bani”, declara Dumitru Dragomir despre averea lui Gigi Becali, în 2021.