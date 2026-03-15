“De ce să minţim oamenii?” Gigi Becali a spus deschis cum a ajuns unul dintre cei mai bogaţi români!

Gigi Becali (67 de ani) a recunoscut că nu s-a gândit niciodată la valoarea imobiliară atunci când a decis, la începutul anilor ’90, să achiziţioneze numeroase terenuri.
Valoarea terenurilor a crescut într-un ritm ameţitor, iar Becali a ajuns unul dintre cei mai bogaţi români. În 2021 Gigi Becali figura pe locul 14 în topul celor mai bogaţi români, cu o avere estimată la 325 – 425 de milioane de euro.
Gigi Becali, despre achiziţia terenurilor, care l-a îmbogăţit: “Nu m-am gândit la valoarea imobiliară. De ce să minţim oamenii?”
Averea lui nu a mai fost estimată în ultimii ani de revistele de specialitate, dar unele surse indică faptul că ar avea active ce valorează circa 1.2 miliarde de euro.
Dumitru Dragomir (79 de ani) susţinea în trecut că Gigi Becali ar avea o avere de peste două miliarde de euro.
“Din punctul meu de vedere, are peste două miliarde. Convingerea mea este că, dacă trăiește cinci mii de ani, nu poate să rămână fără bani”, declara Dumitru Dragomir despre averea lui Gigi Becali, în 2021.
Gigi Becali dezvăluia deschis, într-un dialog cu parlamentarul Mihail Neamţu, unul dintre apropiaţii lui, că a început să cumpere terenuri fiindcă visa să îşi facă o fermă.
“Făceam bani mulți în ’90, ’91, ’92. Visul meu era să am o fermă. Voiam 2-3.000 de oi, 2-300 de vaci. Am început să cumpăr pământ, să pot hrăni animalele. De când aveam 100 de vaci și 800 de oi, am început să iau teren pentru animale. Nu m-am gândit la valoarea imobiliară. De ce să mințim oamenii? Am fost pur și simplu inspirat”, spunea Gigi Becali într-un dialog cu Mihail Neamţu.
Gigi Becali este deputat în Parlamentul României
Gigi Becali este deputat în Parlamentul României, ales la alegerile de pe 1 decembrie 2024. Becali a mai fost deputat şi în perioada 19 decembrie 2012 – 20 mai 2013. Anterior fusese europarlamentar, între iunie 2009 și decembrie 2012.
Co-fondatorii Databricks, Ion Stoica (61 de ani) şi Matei Zaharia (42 de ani), sunt cei mai bogaţi români. Aceştia au o avere, fiecare, de câte 5 miliarde de dolari. Cei doi şi-au dublat în ultimul an averea, potrivit noului top Forbes, după o nouă rundă de finanţare a Databricks, din decembrie 2025. Ion Stoica şi Matei Zaharia au o avere de peste două ori mai mare decât Ion Ţiriac. Potrivit Forbes, fostul tenismen are o avere de 2.3 miliarde de dolari.
În topul Forbes mai apar patronii Dedeman, fraţii Dragoş şi Adrian Pavăl. Dragoş Pavăl are o avere de 2.1 miliarde de dolari, iar fratele său, Adrian, o avere de 1.4 miliarde de dolari. Fondatorul UiPath, Daniel Dineş, are o avere de 1.3 miliarde de dolari, în scădere faţă de anul trecut, când avea o avere de 1.4 miliarde dolari.
