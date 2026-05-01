Gigi Becali a criticat doi jucători de la FCSB, după eșecul cu Csikszereda: „De asta nu a mers jocul”

Viviana Moraru Publicat: 1 mai 2026, 22:38

Gigi Becali a oferit prima reacție, după ce FCSB a fost învinsă de Csikszereda, scor 0-1, în etapa a șaptea de play-out. După trei victorii clare la rând, campioana a pierdut la limită la Miercurea Ciuc.

Gigi Becali a transmis că într-un eventual duel de baraj cu Csikszereda, pentru preliminariile Conference League, nu ar avea nicio emoție. Patronul campioanei a transmis că în partida din această rundă, echipa sa a jucat fără miză.

Gigi Becali a declarat că Juri Cisotti și David Miculescu au prestat un joc modest, motiv pentru care FCSB nu a reușit să se impună la Miercurea Ciuc. Jucătorul remarcat de patronul campioanei a fost Octavian Popescu.

Poate e în avantajul nostru. Mai bine jucăm cu Csikszeredo (n.r: a zis special) decât cu Botoşani. Le dăm 20. Când e un meci, aşa, fără miză… N-am avut nicio miză.

Nu e vorba numai de posesie, în repriza a doua nu au trecut centrul terenului. (n.r: Sunteţi mulţumit de meci) Lumea poate să zică, eu spun ce gândesc eu. Nu mă iau eu la bătaie cu oamenii pe păreri. Nu că sunt mulţumit de ce am văzut, sunt mulţumit că a fost mingea la mine. Posesia a fost la mine, n-au trecut centrul terenului. Sunt mulţumit cât de cât, normal trebuie să baţi. Nu a fost vorba de miză, de aia nu sunt supărat. Dacă era miză, eram supărat.

Tavi Popescu a crescut mai mult, ca dovadă că nu a fost schimbat. Mi-a plăcut cât de cât de el. Noi am avut azi un Cisotti slab, un David Miculescu slab, de asta nu a mers prea bine jocul”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după Csikszereda – FCSB 1-0.

Ciucanii au cerut lovitura de pedeapsă în minutul 8, acuzând un henţ la Cisotti, însă arbitrul Vidican nu a dat nimic. Octavian Popescu a şutat în plasa laterală, în minutul 14, apoi Dawa a trimis o lovitură de cap pe lângă poartă, în mintul 22. În replică, Popa a prins şutul lui Eppel, cinci minute mai târziu, şi a fost scor alb la pauză. Presiunea pusă de bucureşteni a continuat şi în partea secundă, Olaru şutând peste poartă în minutul 58. Matei Popa a respins şutul greu expediat de Eppel, iar în minutul 79 Octavian Popescu a avut cea mai mare ocazie a oaspeţilor, însă Pap a scos şutul bucureşteanului.

Gazdele au dat lovitura în minutul 87, când Csuros a marcat cu capul, la colţul lung, în urma unui corner. Csikszereda s-a impus cu 1-0 în faţa echipei care deţine încă titlul de campioană şi este pe locul 4 în play-out, având 30 de puncte. FCSB e lider, cu 36 de puncte.

Fiul unui cunoscut stomatolog din Capitală şi-a dat foc în cabinet. Tatăl a încercat disperat să-l salvezeFiul unui cunoscut stomatolog din Capitală şi-a dat foc în cabinet. Tatăl a încercat disperat să-l salveze
Se califică Andrei Rațiu în finala Conference League cu Rayo Vallecano?
Loading ... Loading ...
Cât costă un trai decent în România. Nevoile de bază, aproape un lux
Românul care l-a impresionat pe Victor Pițurcă și poate ajunge la Barcelona sau Real Madrid: ”Sunt sigur că va reuși!”
Csikszereda – FCSB 1-0. Surpriză uriaşă în play-out! Ciucanii au dat lovitura în finalul partidei!
Mirel Rădoi, a doua înfrângere în două meciuri pe banca lui Gaziantep! Golaveraj devastator: 0-5!
Autobuze școlare la Campionatul Mondial 2026. Modul inedit prin care fanii vor „fenta” prețurile uriașe
Primul transfer pe care Mourinho îl va face la Real Madrid! Aduce pe Bernabeu un star de 110 milioane de euro!
Mihai Pintilii, replică fermă după atacul lui Mihai Stoica: „Cred că aveam decența să fac asta”
„Vă pot garanta asta”. Jose Mourinho, anunț despre posibila revenire la Real Madrid
1 Decizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSB 2 CCA a desemnat arbitrul la Universitatea Craiova – Dinamo. Decizie controversată luată de Kyros Vassaras 3 Gigi Becali, reacţie categorică după ce Mihai Stoica a găsit antrenor pentru FCSB: “Nu-l iei de pe stradă” 4 Tensiuni la CFR Cluj: s-a decis şi pleacă de la echipă înainte de finalul sezonului. Poate semna cu o rivală din Liga 1 5 FotoReacţia lui Gigi Becali când a primit invitaţie la nunta lui Ioan Niculae! Milionarul se însoară la 72 de ani 6 FCSB, gest superb pentru jucătorul grav accidentat de la Voluntari. Anunțul lui Mihai Stoica: „Îl așteptăm la noi”
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului InterAnunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter