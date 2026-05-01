Gigi Becali a criticat doi jucători de la FCSB, după eșecul cu Csikszereda: „De asta nu a mers jocul”

Gigi Becali a oferit prima reacție, după ce FCSB a fost învinsă de Csikszereda, scor 0-1, în etapa a șaptea de play-out. După trei victorii clare la rând, campioana a pierdut la limită la Miercurea Ciuc.
Gigi Becali a transmis că într-un eventual duel de baraj cu Csikszereda, pentru preliminariile Conference League, nu ar avea nicio emoție. Patronul campioanei a transmis că în partida din această rundă, echipa sa a jucat fără miză.
Gigi Becali a declarat că Juri Cisotti și David Miculescu au prestat un joc modest, motiv pentru care FCSB nu a reușit să se impună la Miercurea Ciuc. Jucătorul remarcat de patronul campioanei a fost Octavian Popescu.
„Poate e în avantajul nostru. Mai bine jucăm cu Csikszeredo (n.r: a zis special) decât cu Botoşani. Le dăm 20. Când e un meci, aşa, fără miză… N-am avut nicio miză.
Nu e vorba numai de posesie, în repriza a doua nu au trecut centrul terenului. (n.r: Sunteţi mulţumit de meci) Lumea poate să zică, eu spun ce gândesc eu. Nu mă iau eu la bătaie cu oamenii pe păreri. Nu că sunt mulţumit de ce am văzut, sunt mulţumit că a fost mingea la mine. Posesia a fost la mine, n-au trecut centrul terenului. Sunt mulţumit cât de cât, normal trebuie să baţi. Nu a fost vorba de miză, de aia nu sunt supărat. Dacă era miză, eram supărat.
Tavi Popescu a crescut mai mult, ca dovadă că nu a fost schimbat. Mi-a plăcut cât de cât de el. Noi am avut azi un Cisotti slab, un David Miculescu slab, de asta nu a mers prea bine jocul”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după Csikszereda – FCSB 1-0.
Ciucanii au cerut lovitura de pedeapsă în minutul 8, acuzând un henţ la Cisotti, însă arbitrul Vidican nu a dat nimic. Octavian Popescu a şutat în plasa laterală, în minutul 14, apoi Dawa a trimis o lovitură de cap pe lângă poartă, în mintul 22. În replică, Popa a prins şutul lui Eppel, cinci minute mai târziu, şi a fost scor alb la pauză. Presiunea pusă de bucureşteni a continuat şi în partea secundă, Olaru şutând peste poartă în minutul 58. Matei Popa a respins şutul greu expediat de Eppel, iar în minutul 79 Octavian Popescu a avut cea mai mare ocazie a oaspeţilor, însă Pap a scos şutul bucureşteanului.
Gazdele au dat lovitura în minutul 87, când Csuros a marcat cu capul, la colţul lung, în urma unui corner. Csikszereda s-a impus cu 1-0 în faţa echipei care deţine încă titlul de campioană şi este pe locul 4 în play-out, având 30 de puncte. FCSB e lider, cu 36 de puncte.
