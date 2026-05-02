Farul – Botoşani 1-1. "Marinarii", gol după 33 de secunde în repriza a doua

Bogdan Stănescu Publicat: 2 mai 2026, 18:34

Farul - FC Botoșani / Sport Pictures

Meciul Farul – Botoşani e în format LIVE SCORE pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport, de la ora 17:30. Partida are o mare importanţă pentru ambele formaţii.

Botoşani e pe locul 3, cu 31 de puncte, luptându-se cu Csikzereda pentru locul ce duce la barajul de Conference League. De partea cealaltă, “marinarii” au mare nevoie de puncte în lupta pentru evitarea retrogradării. Farul e pe 6 în play-out, cu 24 de puncte, cu doar un punct peste Petrolul, prima echipă aflată pe loc de baraj pentru rămânerea în prima ligă.

Min. 46, Farul – Botoșani 1-1: Constănțenii restabilesc egalitatea prin Denis Alibec după un carambol în careul advers.

Update: S-a reluat partida de la Ovidiu.

Pauză: Moldovenii intră la vestiare cu un avantaj de un gol generat de reușita frumoasă a lui Mailat.

Min. 30, Farul – Botoșani 0-1: Sebastian Mailat e lansat din propria jumătate de teren și îl execută pe Munteanu cu o scăriță.

Update: A început partida de la Ovidiu.

Update: Echipele de start:

Farul (4-3-3): R. Munteanu – Furtado, Larie (cpt.), Sârbu, Cr. Ganea – Vînă, Dican, Radaslavescu – Alibec, Ișfan, Tănasă

Rezerve: Buzbuchi – D. Maftei, Șt. Duțu, Țîru, Ramalho, G. Iancu, Goncear, Grigoryan, I. Cojocaru, Markovic, Doicaru, Vojtus

Antrenor: Flavius Stoican

FC Botoșani (4-2-3-1): Kukic – Suta, Diaw, Miron, Creţ – Papa, De Vega – Mailat, Ongenda, Mitrov – Dumiter

Rezerve: Anestis, Ţigănaşu, Ilaş, G. David, Bordeianu, Aldair, Adams, Pănoiu, Bota, A. Dumitru, Bodișteanu, Kovtaliuk

Antrenor: Marius Croitoru

Arbitru: Cătălin Roman // Asistenți: Valentin Avram, Radu Ghiciulescu
Arbitru VAR: Horia Mladinovici // Asistent VAR: Andrei Antonie

Farul e fără victorie în ultimele 5 etape. Ultima oară a învins-o, cu 2-0, pe Petrolul. Nici după plecarea lui Ianis Zicu şi venirea lui Flavius Stoican “marinarii” nu şi-au revenit şi sunt într-o situaţie critică.

Etapa trecută Farul a făcut doar 0-0 cu UTA, în deplasare, după ce fusese învinsă de FCSB, 2-3, de Hermannstadt, 0-1 şi de Unirea Slobozia, 0-1.

