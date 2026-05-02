Farul – Botoşani 1-1. “Marinarii”, gol după 33 de secunde în repriza a doua

Meciul Farul – Botoşani e în format LIVE SCORE pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport, de la ora 17:30. Partida are o mare importanţă pentru ambele formaţii.
Botoşani e pe locul 3, cu 31 de puncte, luptându-se cu Csikzereda pentru locul ce duce la barajul de Conference League. De partea cealaltă, “marinarii” au mare nevoie de puncte în lupta pentru evitarea retrogradării. Farul e pe 6 în play-out, cu 24 de puncte, cu doar un punct peste Petrolul, prima echipă aflată pe loc de baraj pentru rămânerea în prima ligă.
Farul – Botoşani 1-1 LIVE SCORE
Min. 46, Farul – Botoșani 1-1: Constănțenii restabilesc egalitatea prin Denis Alibec după un carambol în careul advers.
Update: S-a reluat partida de la Ovidiu.
Pauză: Moldovenii intră la vestiare cu un avantaj de un gol generat de reușita frumoasă a lui Mailat.
Min. 30, Farul – Botoșani 0-1: Sebastian Mailat e lansat din propria jumătate de teren și îl execută pe Munteanu cu o scăriță.
Update: A început partida de la Ovidiu.
Update: Echipele de start:
Farul (4-3-3): R. Munteanu – Furtado, Larie (cpt.), Sârbu, Cr. Ganea – Vînă, Dican, Radaslavescu – Alibec, Ișfan, Tănasă
Rezerve: Buzbuchi – D. Maftei, Șt. Duțu, Țîru, Ramalho, G. Iancu, Goncear, Grigoryan, I. Cojocaru, Markovic, Doicaru, Vojtus
Antrenor: Flavius Stoican
FC Botoșani (4-2-3-1): Kukic – Suta, Diaw, Miron, Creţ – Papa, De Vega – Mailat, Ongenda, Mitrov – Dumiter
Rezerve: Anestis, Ţigănaşu, Ilaş, G. David, Bordeianu, Aldair, Adams, Pănoiu, Bota, A. Dumitru, Bodișteanu, Kovtaliuk
Antrenor: Marius Croitoru
Arbitru: Cătălin Roman // Asistenți: Valentin Avram, Radu Ghiciulescu
Arbitru VAR: Horia Mladinovici // Asistent VAR: Andrei Antonie
Farul e fără victorie în ultimele 5 etape. Ultima oară a învins-o, cu 2-0, pe Petrolul. Nici după plecarea lui Ianis Zicu şi venirea lui Flavius Stoican “marinarii” nu şi-au revenit şi sunt într-o situaţie critică.
Etapa trecută Farul a făcut doar 0-0 cu UTA, în deplasare, după ce fusese învinsă de FCSB, 2-3, de Hermannstadt, 0-1 şi de Unirea Slobozia, 0-1.
- Ce echipă e favorită să-l transfere pe Ofri Arad, de la FCSB. Motivul pentru care Gigi Becali renunţă la jucător
- Daniel Pancu a răbufnit, înaintea confruntării cu Rapid: “Cum ar putea fi interzişi? În Giuleşti nu se întâmplă asta”
- Alarmă la Dinamo înainte de derby-ul cu Universitatea Craiova. Cătălin Cîrjan, accidentat de un coechipier
- George Puşcaş, sacrificiu pentru Dinamo. Detalii despre starea sa, înaintea derby-ului cu Univ. Craiova: “Strâng din dinţi”
- Când va putea obține Mihai Pintilii licența Pro? Fostul secund de la FCSB, contrazis de șeful Școlii de Antrenori