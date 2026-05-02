Farul – Botoşani 1-1. “Marinarii”, gol după 33 de secunde în repriza a doua

Meciul Farul – Botoşani e în format LIVE SCORE pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport, de la ora 17:30. Partida are o mare importanţă pentru ambele formaţii.

Botoşani e pe locul 3, cu 31 de puncte, luptându-se cu Csikzereda pentru locul ce duce la barajul de Conference League. De partea cealaltă, “marinarii” au mare nevoie de puncte în lupta pentru evitarea retrogradării. Farul e pe 6 în play-out, cu 24 de puncte, cu doar un punct peste Petrolul, prima echipă aflată pe loc de baraj pentru rămânerea în prima ligă.

Farul – Botoşani 1-1 LIVE SCORE

Min. 46, Farul – Botoșani 1-1: Constănțenii restabilesc egalitatea prin Denis Alibec după un carambol în careul advers.

Update: S-a reluat partida de la Ovidiu.

Pauză: Moldovenii intră la vestiare cu un avantaj de un gol generat de reușita frumoasă a lui Mailat.