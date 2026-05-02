Bayern Munchen, egal dramatic cu ultima clasată din Bundesliga. Meciul, decis de un gol ghinionist în min. 90+10

Andrei Nicolae Publicat: 2 mai 2026, 19:03

Bayern Munchen, după un gol marcat în meciul cu Heidenheim / Profimedia

Heidenheim a încheiat la egalitate sâmbătă, scor 3-3, cu echipa campioană Bayern Munchen, în etapa a 32-a din Bundesliga.

Gazdele au egalat în al zecelea minut al prelungirilor.

Bayern, remiză dramatică în fața lui Heidenheim

Oaspeţii au amuţit tribunele de pe Allianz Arena, conducând cu 2-0 după prima jumătate de oră, prin golurile reuşite de Zivzivadze, în minutul 22, şi Dinkci, în minutul 31. Chiar dacă Leon Goretzka a redus din diferenţă în minutul 44, antrenorul bavarezilor, Vincent Kompany, a operat la pauză nu mai puţin de patru modificări în echipă, introducându-i în joc pe Kane, Olise, Kimmich şi Luis Diaz.

În minutul 57, Goretzka a egalat din pasa lui Olise, dar Zivzivadze a reuşit “dubla” în minutul 76, aducând din nou în avantaj pe Heidenheim. Scorul final a fost însă 3-3 pentru că, în al zecelea minut al prelungirilor, Michael Olise a șutat din afara careului, mingea a lovit bara, după care a ricoșat în spatele portarului Diant Ramaj, iar balonul s-a scurs în propria poartă.

Bayern este lider detaşat, cu 83 de puncte, câştigând deja titlul în Bundesliga, în timp ce Heidenheim e ultima în ierarhie, cu 23 de puncte.

Sursa: News.ro

