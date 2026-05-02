Bayern Munchen, egal dramatic cu ultima clasată din Bundesliga. Meciul, decis de un gol ghinionist în min. 90+10

Bayern Munchen, după un gol marcat în meciul cu Heidenheim

Heidenheim a încheiat la egalitate sâmbătă, scor 3-3, cu echipa campioană Bayern Munchen, în etapa a 32-a din Bundesliga.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gazdele au egalat în al zecelea minut al prelungirilor.

Bayern, remiză dramatică în fața lui Heidenheim

Oaspeţii au amuţit tribunele de pe Allianz Arena, conducând cu 2-0 după prima jumătate de oră, prin golurile reuşite de Zivzivadze, în minutul 22, şi Dinkci, în minutul 31. Chiar dacă Leon Goretzka a redus din diferenţă în minutul 44, antrenorul bavarezilor, Vincent Kompany, a operat la pauză nu mai puţin de patru modificări în echipă, introducându-i în joc pe Kane, Olise, Kimmich şi Luis Diaz.

În minutul 57, Goretzka a egalat din pasa lui Olise, dar Zivzivadze a reuşit “dubla” în minutul 76, aducând din nou în avantaj pe Heidenheim. Scorul final a fost însă 3-3 pentru că, în al zecelea minut al prelungirilor, Michael Olise a șutat din afara careului, mingea a lovit bara, după care a ricoșat în spatele portarului Diant Ramaj, iar balonul s-a scurs în propria poartă.

Bayern este lider detaşat, cu 83 de puncte, câştigând deja titlul în Bundesliga, în timp ce Heidenheim e ultima în ierarhie, cu 23 de puncte.