Bayern Munchen, egal dramatic cu ultima clasată din Bundesliga. Meciul, decis de un gol ghinionist în min. 90+10

Heidenheim a încheiat la egalitate sâmbătă, scor 3-3, cu echipa campioană Bayern Munchen, în etapa a 32-a din Bundesliga.
Gazdele au egalat în al zecelea minut al prelungirilor.
Bayern, remiză dramatică în fața lui Heidenheim
Oaspeţii au amuţit tribunele de pe Allianz Arena, conducând cu 2-0 după prima jumătate de oră, prin golurile reuşite de Zivzivadze, în minutul 22, şi Dinkci, în minutul 31. Chiar dacă Leon Goretzka a redus din diferenţă în minutul 44, antrenorul bavarezilor, Vincent Kompany, a operat la pauză nu mai puţin de patru modificări în echipă, introducându-i în joc pe Kane, Olise, Kimmich şi Luis Diaz.
În minutul 57, Goretzka a egalat din pasa lui Olise, dar Zivzivadze a reuşit “dubla” în minutul 76, aducând din nou în avantaj pe Heidenheim. Scorul final a fost însă 3-3 pentru că, în al zecelea minut al prelungirilor, Michael Olise a șutat din afara careului, mingea a lovit bara, după care a ricoșat în spatele portarului Diant Ramaj, iar balonul s-a scurs în propria poartă.
Bayern este lider detaşat, cu 83 de puncte, câştigând deja titlul în Bundesliga, în timp ce Heidenheim e ultima în ierarhie, cu 23 de puncte.
Sursa: News.ro
