Famalicao – Benfica (20:00) şi Porto – Alverca (22:30) LIVE VIDEO. “Dragonii”, la un pas de titlu în Liga Portugal

Famalica – Benfica (20:00) şi Porto – Alverca (22:30) sunt meciurile serii din etapa a 32-a din Liga Portugal. Ambele partide vor fi live video, în AntenaPLAY. De la ora 17:30, echipa lui Ianis Stoica, Estrela, se va duela cu Moreirense, având nevoie de victorie în lupta pentru evitarea retrogradării.
Porto e la un pas de câştigarea titlului în Liga Portugal. Cu o victorie în duelul cu Alverca, “dragonii” sunt noii campioni din Portugalia, după două sezoane la rând în care Sporting a cucerit marele trofeu.
Abonaţii AntenaPLAY pot vedea aici meciurile din Liga Portugal.
Porto poate câştiga matematic al 31-lea titlu în Liga Portugal înaintea duelului cu Alverca. Pentru ca acest lucru să se întâmple, e nevoie ca Benfica să piardă confruntarea cu Famalicao.
În cazul în care echipa lui Jose Mourinho remizează, atunci Porto va avea nevoie să nu piardă duelul cu Alverca. În cazul unui succes al rivalilor de la Benfica, “dragonii” se vor încununa campioni cu trei puncte obţinute din duelul cu Alverca.
După 31 de etape, Porto are un avans de şapte puncte în fruntea clasamentului faţă de Benfica. Trupa lui Jose Mourinho se luptă cu Sporting, pe acest final de sezon, pentru locul secund, care duce în preliminariile Champions League. Locul al treilea duce în Europa League.
Porto a cucerit ultimul titlu în Liga Portugal în sezonul 2021-2022. De atunci, Benfica, în 2023, şi Sporting, în 2024 şi 2025, s-au încununat campioanele Portugaliei.
Benfica este pe primul loc în topul echipelor cu cele mai multe titluri cucerite în Liga Portugal, 38 în total. Porto are 30, în acest moment, iar Sporting are 28. Singurele formaţii care s-au mai impus în campionatul Portugaliei, în afară de cele trei, sunt Belenenses, în 1946, şi Boavista, în 2001.
