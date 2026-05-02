Famalicao – Benfica (20:00) şi Porto – Alverca (22:30) LIVE VIDEO. “Dragonii”, la un pas de titlu în Liga Portugal

Famalica – Benfica (20:00) şi Porto – Alverca (22:30) sunt meciurile serii din etapa a 32-a din Liga Portugal. Ambele partide vor fi live video, în AntenaPLAY. De la ora 17:30, echipa lui Ianis Stoica, Estrela, se va duela cu Moreirense, având nevoie de victorie în lupta pentru evitarea retrogradării.

Porto e la un pas de câştigarea titlului în Liga Portugal. Cu o victorie în duelul cu Alverca, “dragonii” sunt noii campioni din Portugalia, după două sezoane la rând în care Sporting a cucerit marele trofeu.

Porto poate câştiga matematic al 31-lea titlu în Liga Portugal înaintea duelului cu Alverca. Pentru ca acest lucru să se întâmple, e nevoie ca Benfica să piardă confruntarea cu Famalicao.

În cazul în care echipa lui Jose Mourinho remizează, atunci Porto va avea nevoie să nu piardă duelul cu Alverca. În cazul unui succes al rivalilor de la Benfica, “dragonii” se vor încununa campioni cu trei puncte obţinute din duelul cu Alverca.