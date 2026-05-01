Gigi Becali a dezvăluit ce a vorbit cu marea campioană Cristina Neagu atunci când a întâlnit-o întâmplător

Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit că a întâlnit-o pe marea campioană Cristina Neagu, atunci când fosta handbalistă se recupera alături de kinetoterapeutul FCSB-ului, Ovidiu Kurti.

FCSB i-a întins o mână de ajutor lui Alexandru Gîţ (28 de ani), fotbalistul Voluntariului care a suferit o dublă fractură, de tibie şi peroneu, la meciul cu Bihor.

Mihai Stoica l-a invitat pe Alexandru Gîţ să se recupereze la baza FCSB-ului.

„MM mi-a spus că nu putem să luăm de la Dinamo sau de la Rapid (n.r: să se recupereze la baza FCSB-ului), că se supără fanii. Nu e normal ca de la echipe rivale să vină şi să se recupereze la tine. Kurti e cel mai bun din România, merge la conferinţe cu străini. Şi handbalista cea mai mare, Cristina Neagu, când am văzut-o acolo, i-am spus: «Ce faci, mă, aici?». Ea zicea: «Ce să fac, mă recuperez’»”, a dezvăluit Gigi Becali pentru digisport.ro.

Cristina Neagu s-a retras din activitate la finalul sezonului trecut, trecându-şi în palmares încă un titlu şi o Cupă a României cu CSM Bucureşti. În acest sezon CSM nu a mai luat titlul, care a fost cucerit de Gloria Bistriţa, dar a obţinut calificarea în Final Four.