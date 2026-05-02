Ianis Stoica a “spart gheaţa” şi a marcat la Estrela. Primul gol după o pauză de şapte luni

Ianis Stoica a “spart gheaţa” şi a marcat la Estrela. Mijlocaşul român de 23 de ani a punctat în duelul cu Moreirense, din etapa a 32-a din Liga Portugal, campionat care e live în AntenaPLAY.
Ianis Stoica a fost titularizat antrenorul Cristiano Bacci, în duelul din această rundă. Partida era una extrem de importantă pentru Estrela, care luptă pentru evitarea retrogradării.
Estrela a deschis scorul în minutul 13, când Jovane a reuşit să marcheze din penalty. Tot de la 11 metri a punctat şi Ianis Stoica, în minutul 36.
Vezi AICI golul marcat de Ianis Stoica, în Moreirense – Estrela.
În minutul 45+1, Alanzinho a redus din diferenţă. Atacantul celor de la Moreirense a marcat după ce a ratat un penalty.
Pentru Ianis Stoica, acesta a fost primul gol marcat după mai bine de şapte luni de “secetă”. Fostul jucător de la FCSB a înscris ultima dată pentru Estrela pe 27 septembrie, într-un meci cu AFS, câştigat de echipa sa cu 3-0.
De la acel gol, Ianis Stoica a mai reuşit să mai marcheze într-un amical disputat cu Valladolid, pe 30 noiembrie 2025.
Estrela luptă pentru evitarea retrogradării, pe acest final de sezon în Liga Portugal. Echipa lui Ianis Stoica se afla pe ultimul loc care asigura salvarea, cu 31 de puncte, înaintea meciului cu Moreirense.
- Ianis Stoica, protagonistul unei faze incredibile cu FC Porto! A lovit bara, iar un coleg a tras în bară cu poarta goală!