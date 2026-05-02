Ianis Stoica a “spart gheaţa” şi a marcat la Estrela. Primul gol după o pauză de şapte luni

Ianis Stoica a “spart gheaţa” şi a marcat la Estrela. Mijlocaşul român de 23 de ani a punctat în duelul cu Moreirense, din etapa a 32-a din Liga Portugal, campionat care e live în AntenaPLAY.

Ianis Stoica a fost titularizat antrenorul Cristiano Bacci, în duelul din această rundă. Partida era una extrem de importantă pentru Estrela, care luptă pentru evitarea retrogradării.

Estrela a deschis scorul în minutul 13, când Jovane a reuşit să marcheze din penalty. Tot de la 11 metri a punctat şi Ianis Stoica, în minutul 36.

Vezi AICI golul marcat de Ianis Stoica, în Moreirense – Estrela.

În minutul 45+1, Alanzinho a redus din diferenţă. Atacantul celor de la Moreirense a marcat după ce a ratat un penalty.