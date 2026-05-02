Dramă după un meci de Liga 1. Tatăl unui jucător a murit după ce a făcut infarct în parcarea stadionului

Meciul dintre Metaloglobus și Oțelul Galați din play-out-ul Ligii 1 a fost marcat de o tragedie petrecută în afara stadionului.
Tatăl lui Dragoș Huiban, tatăl formației din Pantelimon, și-a pierdut viața după ce a făcut un infact.
Potrivit prosport.ro, părintele lui Huiban venise la meci să îl urmărească pe fiul său alături de sora fotbalistului și soțul acesteia. După fluierul final, tatăl lui Huiban a făcut infarct în parcarea stadionului, iar la fața locului a venit de urgență un echipaj medical.
Timp de 40 de minute, medicii au încercat să îl resusciteze, însă din păcate au fost nevoiți să constate decesul până la urmă. Huiban nu a mai plecat la București alături de colegii săi și a rămas la Galați.
Partida dintre Oțelul și Metaloglobus se încheiase cu scorul de 2-2, după ce echipa lui Florin Bratu a condus cu 2-0 și a fost egalată pe final, cu două reușite în minutele 74 și 84.
“Avea un istoric cu probleme, a mai avut un AVC cu 8-9 ani în urmă, iar astăzi, la 78 de ani, din păcate, a cedat. Suntem alături de Dragoș, Dumnezeu să-l odihnească. Eram cu toții acolo, toți jucătorii și de la Galați, când s-a întâmplat.
E șocant! Îmi zicea Dragoș că nu l-a simțit bine la telefon zilele astea, nu s-au mai văzut de ceva timp, nici nu știu dacă au apucat să se vadă la stadion“, a povestit Florin Bratu, antrenorul lui Metaloglobus, potrivit digisport.ro.
