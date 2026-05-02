Home | Fotbal | Liga 1 | Dramă după un meci de Liga 1. Tatăl unui jucător a murit după ce a făcut infarct în parcarea stadionului

Dramă după un meci de Liga 1. Tatăl unui jucător a murit după ce a făcut infarct în parcarea stadionului

Andrei Nicolae Publicat: 2 mai 2026, 20:18

Comentarii
Dramă după un meci de Liga 1. Tatăl unui jucător a murit după ce a făcut infarct în parcarea stadionului

Dragoș Huiban, în timpul unui meci / Sport Pictures

Meciul dintre Metaloglobus și Oțelul Galați din play-out-ul Ligii 1 a fost marcat de o tragedie petrecută în afara stadionului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tatăl lui Dragoș Huiban, tatăl formației din Pantelimon, și-a pierdut viața după ce a făcut un infact.

Dragoș Huiban, în doliu după Oțelul – Metaloglobus 2-2. Tatăl său a decedat

Potrivit prosport.ro, părintele lui Huiban venise la meci să îl urmărească pe fiul său alături de sora fotbalistului și soțul acesteia. După fluierul final, tatăl lui Huiban a făcut infarct în parcarea stadionului, iar la fața locului a venit de urgență un echipaj medical.

Timp de 40 de minute, medicii au încercat să îl resusciteze, însă din păcate au fost nevoiți să constate decesul până la urmă. Huiban nu a mai plecat la București alături de colegii săi și a rămas la Galați.

Partida dintre Oțelul și Metaloglobus se încheiase cu scorul de 2-2, după ce echipa lui Florin Bratu a condus cu 2-0 și a fost egalată pe final, cu două reușite în minutele 74 și 84.

Reclamă
Reclamă

Avea un istoric cu probleme, a mai avut un AVC cu 8-9 ani în urmă, iar astăzi, la 78 de ani, din păcate, a cedat. Suntem alături de Dragoș, Dumnezeu să-l odihnească. Eram cu toții acolo, toți jucătorii și de la Galați, când s-a întâmplat.

E șocant! Îmi zicea Dragoș că nu l-a simțit bine la telefon zilele astea, nu s-au mai văzut de ceva timp, nici nu știu dacă au apucat să se vadă la stadion“, a povestit Florin Bratu, antrenorul lui Metaloglobus, potrivit digisport.ro.

Românii cumpără mai atent și mai ieftin: "Vânez peste tot". Magazinele de tip discount, tot mai căutateRomânii cumpără mai atent și mai ieftin: "Vânez peste tot". Magazinele de tip discount, tot mai căutate
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se califică Andrei Rațiu în finala Conference League cu Rayo Vallecano?
Loading ... Loading ...
Citește și:
A traversat 11 țări ca să ajungă la "polul frigului". Povestea exploratorului român care a înfruntat Siberia
Observator
A traversat 11 țări ca să ajungă la "polul frigului". Povestea exploratorului român care a înfruntat Siberia
”E o greșeală capitală! Nu poți să faci așa ceva în mijlocul Bucureștiului!” De ce s-a înfuriat Ion Țiriac
Fanatik.ro
”E o greșeală capitală! Nu poți să faci așa ceva în mijlocul Bucureștiului!” De ce s-a înfuriat Ion Țiriac
23:19

Atanas Trică apelează la “fraţii” de la Dinamo, înainte de meciul “câinilor roşii” de la Craiova: “Să facă ceva”
23:14

LIVE SCOREFC Porto – Alverca 1-0. “Dragonii” se îndreaptă spre titlul 31 din Liga Portugal
23:14

“Mai bine nu-l am în fața mea”. Dani Coman, dezlănțuit la adresa propriului jucător: “Să nu te ducă capul…”
23:04

Alexandru Chicpiu, reacţia serii după ce U Cluj a învins-o dramatic pe FC Argeş: “Am 80 de ani, dar mi-au tremurat picioarele”
22:57

Bogdan Andone, dărâmat la interviu după ce Argeș a pierdut în min. 90+2 cu “U” Cluj: “Greu de găsit explicații”
22:30

LIVE VIDEOCalificările Marelui Premiu de la Miami sunt ACUM, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY. Norris a câştigat sprintul
Vezi toate știrile
1 Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu” 2 Gigi Becali a criticat doi jucători de la FCSB, după eșecul cu Csikszereda: „De asta nu a mers jocul” 3 CCA a desemnat arbitrul la Universitatea Craiova – Dinamo. Decizie controversată luată de Kyros Vassaras 4 Tensiuni la CFR Cluj: s-a decis şi pleacă de la echipă înainte de finalul sezonului. Poate semna cu o rivală din Liga 1 5 Gigi Becali, reacţie categorică după ce Mihai Stoica a găsit antrenor pentru FCSB: “Nu-l iei de pe stradă” 6 FotoFlorin Prunea, făcut praf de soţie pentru că s-a afişat cu amanta: “Să îi fie ruşine, a jucat murdar”! Cum arată femeia
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului InterAnunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter
Nebunie totală în Anglia! Au promovat în minutul 90+13, după ce fanii adverşi au sărbătorit pe teren cu 8 minute mai devremeNebunie totală în Anglia! Au promovat în minutul 90+13, după ce fanii adverşi au sărbătorit pe teren cu 8 minute mai devreme