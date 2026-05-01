Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”

Cristiano Bergodi, italianul care luptă pentru titlul din Liga 1 şi Cupa României cu U Cluj, nu vrea ca românul Cristi Chivu să reuşească eventul în Italia, cu Inter.
Motivul este unul simplu: Bergodi a jucat în perioada 1989 – 1996 la Lazio, adversara nerazzurrilor lui Chivu din finala Cupei Italiei. Duelul se va disputa pe 13 mai, de la ora 22:00.
Cristiano Bergodi nu vrea ca Inter să câştige eventul în Italia
“Este mai ușor pentru un român, Cristi Chivu, să facă eventul în Italia cu Inter Milano decât U Cluj eventul în România cu un italian. Măcar un trofeu să câștigăm, vedem Cupa.
Apoi, să punem presiune pe Craiova. Eu sper să nu câștige (n.r. Chivu) eventul, joacă împotriva lui Lazio, echipa mea de suflet. Chivu mi se pare un profesionist foarte bun”, a spus Bergodi.
Prima lovitură dată de Cristi Chivu şi Inter pe piaţa transferurilor
Pe de altă parte, Guglielmo Vicario (29 de ani), portarul italian al lui Tottenham Hotspur, a ajuns la un acord cu Inter asupra contractului şi salariului şi poate deveni prima lovitură dată de Cristi Chivu pentru noul sezon.
Inter luptă pentru dubla din Italia, dar oficialii nerazzurrilor se gândesc deja la sezonul viitor şi vor să rezolve problema portarului, apărută după o stagiune mai puţin reuşită a lui Yan Sommer, ajuns la final de contract.
Portarul evaluat la 23 de milioane de euro e titular la Spurs din 2023 şi Tottenham a plătit pentru el 18.5 milioane de euro, atunci când l-a transferat de la Empoli,
