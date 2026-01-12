"Dezastru" Bărbatul celebru s-a trezit că a fost deposedat de circa 30 de milioane de euro de tatăl lui! - Antena Sport

Juan Martin del Potro (37 de ani) s-a trezit fără 24 de milioane de lire sterline (aproape 28 de milioane de euro) după ce de finanţele lui s-a ocupat tatăl lui, Daniel del Potro. Tatăl lui Juan Martin del Potro, Daniel, a decedat în 2021.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel del Potro a folosit banii câştigaţi de fiul lui pentru a finanţa afacerile sale. Juan Martin del Potro a aflat de acest “dezastru”, cum a fost numit de către media, când se afla aproape de faliment.

Juan Martin del Potro s-a trezit fără aproape 30 de milioane de euro din cauza tatălui său

Dezvăluirile au fost făcute, în urmă cu câţiva ani, de către prezentatoarea TV Karina Mazzocco, care a declarat pentru postul argentinian America TV: „În bancă, nu ar trebui să aibă mai mult de trei milioane de dolari (n.r: Juan Martin del Potro)”.

„Sunt mulți bani, desigur, dar s-a gândit că nu va mai trebui să muncească niciodată în viața lui când și-a dat seama de acest dezastru. Juan s-a trezit în cel mai rău scenariu când a intrat în calcule”, a adăugat jurnalista.

Campion la US Open în 2009, Juan Martin del Potro, cel mai bun jucător de tenis din Argentina din istorie, a câştigat din premii aproape 26 de milioane de dolari.