"Dezastru" Bărbatul celebru s-a trezit că a fost deposedat de circa 30 de milioane de euro de tatăl lui! - Antena Sport

Juan Martin del Potro (37 de ani) s-a trezit fără 24 de milioane de lire sterline (aproape 28 de milioane de euro) după ce de finanţele lui s-a ocupat tatăl lui, Daniel del Potro. Tatăl lui Juan Martin del Potro, Daniel, a decedat în 2021.
Daniel del Potro a folosit banii câştigaţi de fiul lui pentru a finanţa afacerile sale. Juan Martin del Potro a aflat de acest “dezastru”, cum a fost numit de către media, când se afla aproape de faliment.
Juan Martin del Potro s-a trezit fără aproape 30 de milioane de euro din cauza tatălui său
Dezvăluirile au fost făcute, în urmă cu câţiva ani, de către prezentatoarea TV Karina Mazzocco, care a declarat pentru postul argentinian America TV: „În bancă, nu ar trebui să aibă mai mult de trei milioane de dolari (n.r: Juan Martin del Potro)”.
„Sunt mulți bani, desigur, dar s-a gândit că nu va mai trebui să muncească niciodată în viața lui când și-a dat seama de acest dezastru. Juan s-a trezit în cel mai rău scenariu când a intrat în calcule”, a adăugat jurnalista.
Campion la US Open în 2009, Juan Martin del Potro, cel mai bun jucător de tenis din Argentina din istorie, a câştigat din premii aproape 26 de milioane de dolari.
Del Potro s-a retras din tenis
Del Potro s-a retras oficial din tenis la finalul lui 2024, printr-un demonstrativ cu Novak Djokovic. Atât Juan Martin del Potro, cât şi Djokovic au plâns după acel demonstrativ.
“Ca toată lumea de aici, sunt foarte emoționat astăzi. De asemenea, sunt recunoscător că am putut juca cu prietenul meu, cu o persoană grozavă și un mare jucător. Este un lucru foarte special. A trecut mult timp de când l-am văzut pentru prima dată pe Juan Martin: cred că era în Franța, aveam 11 sau 12 ani. Da, maximum 12 ani aveam, iar el avea deja 2 metri, în timp ce eu nu treceam de un metru (n.r. râdea).
Îl simt pe Juan Martin mult mai aproape de inima mea. Da, îl iubesc și îl respect pe Juan Martin. Dar, aşa cum am spus-o de atâtea ori în ultimele zile, nu cunosc o persoană care să nu-l iubească pe Juan Martin Del Potro. Vin dintr-o țară care are o cultură care judecă omul în funcție de modul în care se comportă și de profesionalismul pe care îl are. Juan Martin este un exemplu pentru noi toți, iar cea mai mare victorie a lui în viață este aceea că este o persoană minunată”, spunea Djokovic, în lacrimi, în discursul de după retragerea lui Juan Martin del Potro.
