Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Dezastru" Bărbatul celebru s-a trezit că a fost deposedat de circa 30 de milioane de euro de tatăl lui! - Antena Sport

Home | Extra | “Dezastru” Bărbatul celebru s-a trezit că a fost deposedat de circa 30 de milioane de euro de tatăl lui!
Foto

“Dezastru” Bărbatul celebru s-a trezit că a fost deposedat de circa 30 de milioane de euro de tatăl lui!

Antena Sport Publicat: 12 ianuarie 2026, 17:38

Comentarii
“Dezastru” Bărbatul celebru s-a trezit că a fost deposedat de circa 30 de milioane de euro de tatăl lui!
galerie foto Galerie (8)

Juan Martin del Potro, în timpul unui meci / Profimedia Images

Juan Martin del Potro (37 de ani) s-a trezit fără 24 de milioane de lire sterline (aproape 28 de milioane de euro) după ce de finanţele lui s-a ocupat tatăl lui, Daniel del Potro. Tatăl lui Juan Martin del Potro, Daniel, a decedat în 2021.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel del Potro a folosit banii câştigaţi de fiul lui pentru a finanţa afacerile sale. Juan Martin del Potro a aflat de acest “dezastru”, cum a fost numit de către media, când se afla aproape de faliment.

Juan Martin del Potro s-a trezit fără aproape 30 de milioane de euro din cauza tatălui său

Dezvăluirile au fost făcute, în urmă cu câţiva ani, de către prezentatoarea TV Karina Mazzocco, care a declarat pentru postul argentinian America TV: „În bancă, nu ar trebui să aibă mai mult de trei milioane de dolari (n.r: Juan Martin del Potro)”.

Sunt mulți bani, desigur, dar s-a gândit că nu va mai trebui să muncească niciodată în viața lui când și-a dat seama de acest dezastru. Juan s-a trezit în cel mai rău scenariu când a intrat în calcule”, a adăugat jurnalista.

Campion la US Open în 2009, Juan Martin del Potro, cel mai bun jucător de tenis din Argentina din istorie, a câştigat din premii aproape 26 de milioane de dolari.

Reclamă
Reclamă

Del Potro s-a retras din tenis

Del Potro s-a retras oficial din tenis la finalul lui 2024, printr-un demonstrativ cu Novak Djokovic. Atât Juan Martin del Potro, cât şi Djokovic au plâns după acel demonstrativ.

“Ca toată lumea de aici, sunt foarte emoționat astăzi. De asemenea, sunt recunoscător că am putut juca cu prietenul meu, cu o persoană grozavă și un mare jucător. Este un lucru foarte special. A trecut mult timp de când l-am văzut pentru prima dată pe Juan Martin: cred că era în Franța, aveam 11 sau 12 ani. Da, maximum 12 ani aveam, iar el avea deja 2 metri, în timp ce eu nu treceam de un metru (n.r. râdea).

Îl simt pe Juan Martin mult mai aproape de inima mea. Da, îl iubesc și îl respect pe Juan Martin. Dar, aşa cum am spus-o de atâtea ori în ultimele zile, nu cunosc o persoană care să nu-l iubească pe Juan Martin Del Potro. Vin dintr-o țară care are o cultură care judecă omul în funcție de modul în care se comportă și de profesionalismul pe care îl are. Juan Martin este un exemplu pentru noi toți, iar cea mai mare victorie a lui în viață este aceea că este o persoană minunată”, spunea Djokovic, în lacrimi, în discursul de după retragerea lui Juan Martin del Potro.

Localitatea din România unde troienele au trecut de un metruLocalitatea din România unde troienele au trecut de un metru
Reclamă

 

Juan Martin Del Potro a izbucnit în lacrimi, la ultimul său meci
+(8)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un muncitor a dat peste un sac plin cu bani în timp ce săpa. Posibilă legătură cu un jaf vechi de 22 de ani
Observator
Un muncitor a dat peste un sac plin cu bani în timp ce săpa. Posibilă legătură cu un jaf vechi de 22 de ani
Investițiile străine în România, pe mâna omului lui Bolojan. Un nou serviciu de informații inclus în comisia secretă a Guvernului
Fanatik.ro
Investițiile străine în România, pe mâna omului lui Bolojan. Un nou serviciu de informații inclus în comisia secretă a Guvernului
17:11
S-a cerut la naţionala României, iar Mircea Lucescu i-a dat răspunsul: “Nimic altceva!”
16:57
VIDEOAlex Ovechkin, 21 de sezoane la rând cu cel puţin 20 de goluri! Un singur jucător este peste el în clasament
16:49
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 ianuarie
16:39
Diego Simeone a început conferinţa de presă cu un mesaj pentru “domnii” Florentino Perez şi Vinicius: “Nu am nimic de adăugat”
16:36
FotoCe face și cum arată azi celebrul Kennet Andersson, omul care a îngropat visul României în 1994
16:24
Mihai Stoica, anunţ despre Denis Alibec şi Dennis Politic
Vezi toate știrile
1 Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală” 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. CFR Cluj și-a adus fundaș central 3 EXCLUSIV“Am ajuns unde nu voiam”. Verdict îngrijorător după transferul lui Adrian Șut de la FCSB 4 “Cine știe cât va mai visa Chivu”. Presa din Italia s-a pronunțat după Inter – Napoli 2-2. Nota primită de român 5 Rapid și-a cedat jucătorul la o echipă de play-off: „Transfer definitiv” 6 VIDEOTratative în parcare. Se pregăteşte transferul unui jucător al Rapidului!
Citește și