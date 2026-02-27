Fiul lui Dan Şucu s-a lăsat de fotbal şi a intrat într-o afacere de zeci de milioane de euro - Antena Sport

Închide meniul
Fiul lui Dan Şucu s-a lăsat de fotbal şi a intrat într-o afacere de zeci de milioane de euro

Radu Constantin Publicat: 27 februarie 2026, 13:36

Fiul lui Dan Şucu s-a lăsat de fotbal şi a intrat într-o afacere de zeci de milioane de euro

Matei Șucu s-a lăsat de fotbal, dar face paşi spre cariera tatălui, el alegând să intre lumea afacerilor. Mai exact, Matei Şucu va face parte dintr-un advisory board la compania Redport, ce operează în zona imobiliară.

Dezvoltatorul imobiliar Redport a ales acest advisory board pentru a sprijini compania în procesul de scalare şi de pregătire pentru o viitoare accesare a pieţelor de capital.

Din advisory board mai fac parte Oschrie Massatschi, care va ocupa funcţia de preşedinte al structurii, Florin Cîţu, fost prim-ministru şi fost ministru de finanţe, şi Roberto Musneci, fost country president al GSK România şi Europa de Sud-Est.

„Pentru Redport acest demers reflectă o etapă de construcţie instituţională. Pe măsură ce compania creşte, disciplina financiară, transparenţa şi predictibilitatea devin elemente centrale ale modelului nostru de business. Obiectivul este clar: atunci când vom accesa pieţele de capital, să o facem dintr-o poziţie solidă, cu un portofoliu matur şi cu o structură de guvernanţă aliniată standardelor investitorilor instituţionali”, a declarat Cosmin Savu Cristescu, CEO şi fondator Redport, citat de zf.ro.

