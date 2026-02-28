"Nebunie" după ce Ronaldo a devenit patronul unui club de fotbal spaniol! Ce s-a întâmplat la o zi de la anunţ - Antena Sport

Contul de Instagram al formaţiei Almeria, din liga a 2-a spaniolă, a “explodat” după anunţul că Ronaldo (41 de ani) a preluat 25% din acţiunile clubului. În 24 de ore de la anunţ, mai mult de 2 milioane de oameni au dat follow clubului Almeria pe Instagram.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Almeria speră să promoveze în La Liga. După 28 de etape disputate, Almeria e pe locul 3 în a doua ligă spaniolă, cu 49 de puncte, la egalitate cu formaţia aflată pe 2, Castellon şi la un punct de liderul Racing Santander. Castellon şi Racing nu au jucat etapa aceasta, în timp ce Almeria a făcut egal, 1-1, în deplasare, cu Albacete.

Almeria, peste 2 milioane de urmăritori noi pe Instagram după ce Ronaldo a devenit acţionar al clubului

“Oficial: Almeria a adunat peste 2 milioane de urmăritori pe Instagram în doar 24 de ore de la anunţul preluării conducerii de către Cristiano Ronaldo.

Efectul Cristiano Ronaldo”, a transmis jurnalistul italian Fabrizio Romano, pe conturile de socializare.