"Nebunie" după ce Ronaldo a devenit patronul unui club de fotbal spaniol! Ce s-a întâmplat la o zi de la anunţ - Antena Sport

Contul de Instagram al formaţiei Almeria, din liga a 2-a spaniolă, a “explodat” după anunţul că Ronaldo (41 de ani) a preluat 25% din acţiunile clubului. În 24 de ore de la anunţ, mai mult de 2 milioane de oameni au dat follow clubului Almeria pe Instagram.
Almeria speră să promoveze în La Liga. După 28 de etape disputate, Almeria e pe locul 3 în a doua ligă spaniolă, cu 49 de puncte, la egalitate cu formaţia aflată pe 2, Castellon şi la un punct de liderul Racing Santander. Castellon şi Racing nu au jucat etapa aceasta, în timp ce Almeria a făcut egal, 1-1, în deplasare, cu Albacete.
Almeria, peste 2 milioane de urmăritori noi pe Instagram după ce Ronaldo a devenit acţionar al clubului
“Oficial: Almeria a adunat peste 2 milioane de urmăritori pe Instagram în doar 24 de ore de la anunţul preluării conducerii de către Cristiano Ronaldo.
Efectul Cristiano Ronaldo”, a transmis jurnalistul italian Fabrizio Romano, pe conturile de socializare.
Ronaldo a preluat 25% din acţiunile clubului spaniol Almeria
Celebrul atacant portughez Cristiano Ronaldo a achiziționat 25% din acțiunile clubului UD Almeria, aflat în prezent pe locul al treilea în liga secundă a campionatului de fotbal al Spaniei, informează EFE.
Într-un comunicat publicat joi, fotbalistul lusitan în vârstă de 41 de ani a dezvăluit că tranzacția a fost realizată prin intermediul CR7 Sports Investments, o filială a CR7 SA, compania prin care atacantul își gestionează afacerile și investițiile.
“Am avut mult timp ambiția de a aduce o contribuție fotbalului dincolo de teren. UD Almeria este un club spaniol cu o bază solidă și un potențial clar de creștere. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu echipa de conducere pentru a sprijini clubul în noua sa fază de creștere”, a precizat Ronaldo într-un comunicat.
Comunicatul nu a oferit detalii financiare despre această ‘investiție strategică’, dar subliniază că tranzacția reflectă angajamentul pe termen lung al atacantului echipei Al-Nassr de a deține cluburi profesioniste de fotbal și reprezintă o etapă importantă pentru el ca antreprenor și investitor.
Președintele clubului UD Almeria, Mohamed Al Khereiji, și-a exprimat satisfacția că vedeta portugheză a ales echipa sa pentru a investi în ea.
“Este considerat cel mai bun pe teren, cunoaște foarte bine ligile spaniole și înțelege potențialul a ceea ce construim aici, atât în ceea ce privește prima echipă, cât și academia”, a subliniat Al Khereiji.
În octombrie anul trecut, Bloomberg Billionaires Index anunța că Ronaldo a devenit primul fotbalist al cărui patrimoniu net a depășit valoarea de un miliard de dolari.
