Andrei Cordea rămâne cu picioarele pe pământ, după calificarea CFR-ului în play-off: „Nu sunt în extaz” - Antena Sport

Deși avusese un sezon catastrofal până la venirea lui Daniel Pancu, CFR Cluj a reușit să ajungă în cele din urmă pe loc de play-off. Gruparea ardeleană s-a impus la Ovidiu pe terenul Farului, într-un meci cu erori mari de arbitraj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Calificarea în play-off nu l-a impresionat pe Andrei Cordea, care a transmis că obiectivul setat de conducere era cu totul altul când a ajuns în Gruia.

Andrei Cordea vrea titlul cu CFR Cluj

CFR Cluj a bifat a zecea victorie consecutivă sub comanda lui Daniel Pancu, iar gruparea din Gruia și-a asigurat prezența în play-off, la fel ca rivala ”U”.

Andrei Cordea rămâne însă cu picioarele pe pământ după îndeplinirea acestui obiectiv, precizând că la formația clujeană prioritatea a fost mereu campionatul.

„Era foarte important pentru noi, am repetat asta în multe rânduri. Adevărul este că am fost printre puținii care au crezut în asta. Am avut încredere în jucători, în antrenor și am știut că, într-un final, vom ajunge aici.