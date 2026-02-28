Andrei Cordea rămâne cu picioarele pe pământ, după calificarea CFR-ului în play-off: „Nu sunt în extaz” - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Cordea rămâne cu picioarele pe pământ, după calificarea CFR-ului în play-off: „Nu sunt în extaz"

Andrei Cordea rămâne cu picioarele pe pământ, după calificarea CFR-ului în play-off: „Nu sunt în extaz"

Andrei Cordea rămâne cu picioarele pe pământ, după calificarea CFR-ului în play-off: „Nu sunt în extaz”

Daniel Işvanca Publicat: 28 februarie 2026, 23:33

Andrei Cordea rămâne cu picioarele pe pământ, după calificarea CFR-ului în play-off: Nu sunt în extaz”

Andrei Cordea / SPORT PICTURES

Deși avusese un sezon catastrofal până la venirea lui Daniel Pancu, CFR Cluj a reușit să ajungă în cele din urmă pe loc de play-off. Gruparea ardeleană s-a impus la Ovidiu pe terenul Farului, într-un meci cu erori mari de arbitraj.

Calificarea în play-off nu l-a impresionat pe Andrei Cordea, care a transmis că obiectivul setat de conducere era cu totul altul când a ajuns în Gruia.

Andrei Cordea vrea titlul cu CFR Cluj

CFR Cluj a bifat a zecea victorie consecutivă sub comanda lui Daniel Pancu, iar gruparea din Gruia și-a asigurat prezența în play-off, la fel ca rivala ”U”.

Andrei Cordea rămâne însă cu picioarele pe pământ după îndeplinirea acestui obiectiv, precizând că la formația clujeană prioritatea a fost mereu campionatul.

„Era foarte important pentru noi, am repetat asta în multe rânduri. Adevărul este că am fost printre puținii care au crezut în asta. Am avut încredere în jucători, în antrenor și am știut că, într-un final, vom ajunge aici.

(n.r. – Pancu a schimbat totul) Suntem bine, dânsul vorbește cu fiecare în parte. Ne înțelegem între noi, suntem prieteni foarte buni. Chiar am declarat și în alte interviuri că suntem toți prieteni. Nu am mai întâlnit așa ceva la nicio altă echipă”.

Andrei Cordea: „Nu sunt în mare extaz că am intrat în play-off”

„Astăzi am reușit să dau două pase de gol, am jucat bine și sunt mulțumit. Chiar dacă nu am jucat trei meciuri și a fost o perioadă mai dificilă pentru mine, poate așa a vrut Dumnezeu. Dacă jucam, poate se întâmpla ceva mai rău. Așa m-am odihnit și sunt pregătit pentru play-off.

Când am venit aici, obiectivul era câștigarea campionatului. De aceea nu sunt în mare extaz că am intrat în play-off. Cât timp am șansa, voi încerca să lupt și voi da totul pe teren”, a declarat Andrei Cordea, potrivit primasport.ro.

