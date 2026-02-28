Neluțu Varga exultă după calificarea CFR-ului în play-off: „Leul de Pancu! O să mă țin de cuvânt cu tot ce le-am promis” - Antena Sport

Închide meniul
Neluțu Varga exultă după calificarea CFR-ului în play-off: „Leul de Pancu! O să mă țin de cuvânt cu tot ce le-am promis”

Daniel Işvanca Publicat: 28 februarie 2026, 23:48

Neluțu Varga și Daniel Pancu / Colaj Antena Sport

CFR Cluj și-a adjudecat locul de play-off la finalul partidei cu Farul Constanța, din penultima etapă a sezonului regular. Formația antrenată de Daniel Pancu s-a impus cu scorul de 2-1 și a ajuns la zece victorii consecutive în campionat.

Neluțu Varga este în al nouălea cer după acest parcurs fantastic al echipei, dar finanțatorul din Gruia a recunoscut că nici nu a îndrăznit să spere că ardelenii vor juca în play-off.

Neluțu Varga anunță prime la CFR Cluj

CFR Cluj va juca pentru campionat în acest sezon, după ce a reușit să își consolideze locul de play-off, ca urmare a succesului obținut pe terenul celor de la Farul Constanța, scor 2-1.

Neluțu Varga s-a declarat încântat de parcursul echipei sub comanda lui Daniel Pancu și a avut cuvinte mari la adresa tuturor celor din cadrul clubului.

„Sunt extrem de bucuros și mândru de ce au făcut Pancu și jucătorii. Merită toate felicitările. Mai ales leul de Pancu! Nu am îndrăznit să sper că vom prinde play-off-ul, mai ales într-o asemenea manieră, dar toți din club au muncit extraordinar.

Le mulțumesc că au arătat din nou spiritul pe care îl avea echipa în trecut și îi voi recompensa pe măsură. Se vede că toți se dăruiesc. Sunt sigur că și în Cupă și în play-off vor juca la fel de bine, cu aceeași dăruire și determinare.

Nu vreau să pun presiune pe băieți de acum înainte, îi las să-și facă treaba în continuare. Eu voi fi alături de ei la fiecare meci, și cu sufletul, dar și financiar pentru că așa merită. O să mă țin de cuvânt cu tot ce le-am promis, cu acele prime speciale”, a declarat Neluțu Varga, potrivit gsp.ro.

