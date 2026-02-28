Neluțu Varga exultă după calificarea CFR-ului în play-off: „Leul de Pancu! O să mă țin de cuvânt cu tot ce le-am promis” - Antena Sport

CFR Cluj și-a adjudecat locul de play-off la finalul partidei cu Farul Constanța, din penultima etapă a sezonului regular. Formația antrenată de Daniel Pancu s-a impus cu scorul de 2-1 și a ajuns la zece victorii consecutive în campionat.

Neluțu Varga este în al nouălea cer după acest parcurs fantastic al echipei, dar finanțatorul din Gruia a recunoscut că nici nu a îndrăznit să spere că ardelenii vor juca în play-off.

Neluțu Varga anunță prime la CFR Cluj

CFR Cluj va juca pentru campionat în acest sezon, după ce a reușit să își consolideze locul de play-off, ca urmare a succesului obținut pe terenul celor de la Farul Constanța, scor 2-1.

Neluțu Varga s-a declarat încântat de parcursul echipei sub comanda lui Daniel Pancu și a avut cuvinte mari la adresa tuturor celor din cadrul clubului.

„Sunt extrem de bucuros și mândru de ce au făcut Pancu și jucătorii. Merită toate felicitările. Mai ales leul de Pancu! Nu am îndrăznit să sper că vom prinde play-off-ul, mai ales într-o asemenea manieră, dar toți din club au muncit extraordinar.