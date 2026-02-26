Bărbatul care a pus-o pe picioare pe Sorana Cîrstea. Mărturisirea unui apropiat: "El a reușit să o remonteze" - Antena Sport

Închide meniul
Bărbatul care a pus-o pe picioare pe Sorana Cîrstea. Mărturisirea unui apropiat: "El a reușit să o remonteze"

Home | Extra | Bărbatul care a pus-o pe picioare pe Sorana Cîrstea. Mărturisirea unui apropiat: “El a reușit să o remonteze”

Bărbatul care a pus-o pe picioare pe Sorana Cîrstea. Mărturisirea unui apropiat: “El a reușit să o remonteze”

Radu Constantin Publicat: 26 februarie 2026, 9:22

Bărbatul care a pus-o pe picioare pe Sorana Cîrstea. Mărturisirea unui apropiat: El a reușit să o remonteze

Sorana Cîrstea, la Australian Open 2026/ Profimedia

Sorana Cîrstea s-a despărţit de Ion Ţiriac Jr., iar apropiaţii fac dezvăluiri despre cum era relaţia dintre cei doi. Multe voci susţin că fiul lui Ion Ţiriac a avut un efect important în revenirea sportivei în circuit la cel mai înalt nivel.

Faptul că Sorana şi Ion Ţiriac Jr. au rămas în relaţii excelente s-a putut vedea şi la Cluj, după ce Sori a câştigat Transylvania Open. Chiar dacă erau deja despărţiţi, ea a avut un mesaj superb pentru fostul ei iubit, dar şi pentru Ion Ţiriac.

“Aş vrea să îi mulţumesc prietenului meu care a crezut în mine atunci când eu nu mai credeam. Şi domnului Ţiriac pentru suportul din ultimii ani şi pentru modul în care m-a încurajat”, spunea Sori după ce primea trofeul.

Marius Comănescu, antrenor care a lucrat cu Sorana Cîrstea, a vorbit recent despre impactul avut de Țiriac junior. Poztrivit acestuia, cel care i-a redat încrederea în ea a fost chiar Ion Ţiriac jr. şi astfel Sorana Cîrstea a reuşit să aibă din nou performanţe notabile în tenis.

„Întotdeauna am preferat să mă dau la o parte și să o las să aibă șansa de a lucra cu altcineva care să îi aducă plusul căutat. Nu îmi place să stau agățat, dacă nu simt că pot.

Cred că m-am grăbit un pic. Nu am luat în calcul impactul pe care îl are Țiriac Jr. asupra ei. După mine, el a reușit să o remonteze. Eu zic că el este principalul factor care i-a readus echilibrul.

Nu am știut că o să fie atât de aproape de ea și că impactul va fi acesta. Când ne-am adunat noi, era jos de tot, era în cădere”, a declarat Marius Comănescu, pentru Sport.ro.

