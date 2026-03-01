Nota primită de Cristi Chivu după victoria Interului cu Genoa lui Dan Șucu: "Nu era sigur după rușinea din UCL" - Antena Sport

Inter a învins-o pe Genoa cu scorul de 2-0 pe Giuseppe Mezza, iar imediat după meci publicațiile din Italia au venit cu articolul clasic în care au acordat note pentru jucătorii și antrenorii celor două formații. Cristi Chivu a primit 7 pentru modul în care a pregătit partida de pe teren propriu, fiind lăudat de jurnaliștii din “cizmă”.

Inter a învins-o fără mari emoții pe Genoa pe Giuseppe Mezza într-un meci din cu numărul 27 din Serie A. Golurile lui Dimarco și Calhganoglu au decis soarta duelului de pe terenul “nerazzurrilor”, care s-au distanțat provizoriu la 13 puncte de AC Milan.

Cristi Chivu, nota 7 după Inter – Genoa 2-0

La scurt timp după fluierul final, jurnaliștii de la tuttomercatoweb.com au notat fiecare jucător prezent pe teren, precum și pe cei doi antrenori, Chivu și Daniele De Rossi. Tehnicianul român a primit 7, cea mai mare notă dată de publicația menționată anterior, fiind apreciat pentru modul în care și-a revitalizat echipa după ce a fost eliminată din Liga Campionilor de Bodo/Glimt în play-off-ul pentru optimi.

“Inter a fost matură și a controlat meciul, ceea ce nu era sigur după rușinea din Champions League. Au controlat jocul, de-abia ce s-au chinuit și și-au tranșat victoria la momentul potrivit.

Schimbări funcționale și un avans solid, cu 13 puncte în fața lui AC Milan“, au notat italienii.