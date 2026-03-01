Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nota primită de Cristi Chivu după victoria Interului cu Genoa lui Dan Șucu: "Nu era sigur după rușinea din UCL" - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Nota primită de Cristi Chivu după victoria Interului cu Genoa lui Dan Șucu: “Nu era sigur după rușinea din UCL”

Nota primită de Cristi Chivu după victoria Interului cu Genoa lui Dan Șucu: “Nu era sigur după rușinea din UCL”

Andrei Nicolae Publicat: 1 martie 2026, 0:05

Comentarii
Nota primită de Cristi Chivu după victoria Interului cu Genoa lui Dan Șucu: Nu era sigur după rușinea din UCL

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Inter a învins-o pe Genoa cu scorul de 2-0 pe Giuseppe Mezza, iar imediat după meci publicațiile din Italia au venit cu articolul clasic în care au acordat note pentru jucătorii și antrenorii celor două formații. Cristi Chivu a primit 7 pentru modul în care a pregătit partida de pe teren propriu, fiind lăudat de jurnaliștii din “cizmă”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter a învins-o fără mari emoții pe Genoa pe Giuseppe Mezza într-un meci din cu numărul 27 din Serie A. Golurile lui Dimarco și Calhganoglu au decis soarta duelului de pe terenul “nerazzurrilor”, care s-au distanțat provizoriu la 13 puncte de AC Milan.

Cristi Chivu, nota 7 după Inter – Genoa 2-0

La scurt timp după fluierul final, jurnaliștii de la tuttomercatoweb.com au notat fiecare jucător prezent pe teren, precum și pe cei doi antrenori, Chivu și Daniele De Rossi. Tehnicianul român a primit 7, cea mai mare notă dată de publicația menționată anterior, fiind apreciat pentru modul în care și-a revitalizat echipa după ce a fost eliminată din Liga Campionilor de Bodo/Glimt în play-off-ul pentru optimi.

Inter a fost matură și a controlat meciul, ceea ce nu era sigur după rușinea din Champions League. Au controlat jocul, de-abia ce s-au chinuit și și-au tranșat victoria la momentul potrivit.

Schimbări funcționale și un avans solid, cu 13 puncte în fața lui AC Milan“, au notat italienii.

Reclamă
Reclamă

De la Inter, Mkhitaryan, Calhanoglu și Dimarco, ultimii doi fiind și marcatori, au primit aceeași notă ca și Chivu. Din cealaltă tabără, Daniele De Rossi a primit nota 6.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Afacerea care s-a triplat în România: peste 10.000 de firme active în 2024
Observator
Afacerea care s-a triplat în România: peste 10.000 de firme active în 2024
Ajunsă la 34 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a dat vestea cea mare. A uimit pe toată lumea
Fanatik.ro
Ajunsă la 34 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a dat vestea cea mare. A uimit pe toată lumea
23:48
Neluțu Varga exultă după calificarea CFR-ului în play-off: „Leul de Pancu! O să mă țin de cuvânt cu tot ce le-am promis”
23:47
Excludere și retrogradare din Liga 1! Asta riscă FCSB dacă amenințările lui Gigi Becali devin realitate
23:40
Inter – Genoa 2-0. Victorie fără emoții pentru echipa lui Cristi Chivu. “Nerazzurrii” își consolidează locul 1
23:33
Andrei Cordea rămâne cu picioarele pe pământ, după calificarea CFR-ului în play-off: „Nu sunt în extaz”
23:08
Marius Șumudică, victorie cu ultima clasată în Arabia Saudită. Românul este la 3 puncte de salvare
23:03
FCSB mai are o singură șansă să se califice în play-off! Toate calculele după victoria CFR-ului
Vezi toate știrile
1 Filipe Coelho a făcut anunțul, după Craiova – Metaloglobus 2-1: „Este prima dată pentru acest club” 2 Surpriza lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Jucătorul pe care l-ar convoca în premieră la naţională 3 “Caz penal” Ministrul Apărării s-a revoltat contra CSA, după ce a anunţat că vrea să schimbe legea pentru Steaua 4 Lovitură teribilă pentru FCSB din partea jucătorului pe care Gigi Becali l-a dorit, dar Mihai Stoica nu l-a vrut 5 “Nebunie” după ce Ronaldo a devenit patronul unui club de fotbal spaniol! Ce s-a întâmplat la o zi de la anunţ 6 FotoDan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro!
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial