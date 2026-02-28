Dan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro! - Antena Sport

Dan Şucu (62 de ani) l-a cooptat pe fostul premier al României, Florin Cîţu (53 de ani), în afacerea imobiliară Redport, pe care patronul Rapidului şi al clubului italian Genoa o are alături de avocatul Cosmin Savu-Cristescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În vara anului trecut, Şucu şi Savu-Cristescu obţineau primele avize pentru un proiect imobiliar de amploare lângă Petrom City. Şucu şi Savu-Cristescu plănuiesc construcţia a circa 2.000 de apartamente, investiţia fiind, în total, de peste 180 de milioane de euro! În total, portofoliul Redport Capital este de 400 de milioane de euro.

Florin Cîţu, cooptat în afacerea imobiliară a lui Dan Şucu

Potrivit profit.ro, Florin Cîţu va ocupa poziția de Advisory Board Member în cadrul dezvoltatorului imobiliar Redport Capital. Economist la bază, Florin Cîţu a lucrat în domeniul bancar până să intre în politică. A fost premier al României în plină pandemie, în perioada 23 decembrie 2020 – 25 noiembrie 2021. Cîţu a fost şi preşedinte al PNL şi a mai avut funcţia de preşedinte al Senatului, pe care a ocupat-o între 23 noiembrie 2021 şi 29 iunie 2022.

Dan Şucu deţine cluburile de fotbal Rapid şi Genoa. Dacă Rapid merge bine în acest sezon, asigurându-şi prezenţa în play-off, Genoa se luptă pentru evitarea retrogradării.

După 26 de etape, Genoa e pe locul 14, cu 27 de puncte, la doar 3 puncte peste prima echipă aflată pe loc retrogradabil, Lecce. Pentru Genoa urmează două meciuri “de foc”, cu Interul lui Cristi Chivu, în această seară, de la ora 21:45 şi cu Roma, duminica viitoare, de la ora 19:00.