Ce rentă viageră are Marius Urzică. A pierdut premiul cel mare la Power Couple, dar nu duce lipsă de bani - Antena Sport

Cuplul format din Marius și Simona Urzică a impresionat în finala Power Couple 2026. Ultima ediție a show-ului de la Antena 1 a adus “la luptă” trei cupluri, formate din Marius și Simona Urzică, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, respectiv Oase și Maria Pitică.

Cu toții au dat dovadă de ambiție, curaj și spirit de echipă, însă doar Oase și Maria Pitică au reușit să își păstreze calmul până la capăt și să plece acasă cu marele trofeu și cu 50.000 de euro.

Chiar dacă a pierdut premiul cel mare, Marius Urzică poate spune că pentru el emisiunea a fost un simplu “divertisment” de familie.

Marius Urzică, unul dintre cei mai puternici și îndrăgiți concurenți de la Power Couple România, se numără printre marii sportivi români cu suma maximă a rentei viagere pe care o primește de la stat.

Pentru performanțele sale în gimnastică, Marius Urzică, în vârstă de 50 de ani, încasează suma de 16635 lei (aproximativ 3300 de euro). Este maximul pe care statul român îl oferă foștilor sportivi, anunţă a1.ro.