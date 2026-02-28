Lovitură teribilă pentru FCSB din partea jucătorului pe care Gigi Becali l-a dorit, dar Mihai Stoica nu l-a vrut - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) i l-a propus lui Mihai Stoica (60 de ani) pe Macalou pentru un transfer la FCSB, dar preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a considerat că ivorianul nu e de valoarea campioanei României.

Macalou a deschis scorul în meciul U Cluj – Oţelul 4-0, care a dus echipa lui Bergodi în play-off. El a înscris cu un şut superb, deschizând calea “Şepcilor roşii” pentru o victorie uriaşă. Triumful lui U Cluj a însemnat o lovitură teribilă pentru FCSB, care spera ca U să se încurce, pentru a putea să o scoată din play-off în ultima etapă din sezonul regular. FCSB o va întâlni pe U Cluj acasă în ultima etapă a sezonului regular.

Macalou, esenţial pentru calificarea lui U Cluj în play-off! Gigi Becali a dorit să îl transfere la FCSB, dar Mihai Stoica nu l-a vrut

“(n.r. A fost vreo discuţie pentru Macalou?) Nu a fost nicio discuţie! Eu mereu îi spun lui MM: «Uite-l pe ăsta ce driblează». Şi MM mi-a zis: «Măi, Gigi, ţie îţi place de el că driblează, dar nu e jucător de noi». Am încredere în ce zice MM Stoica. Aaa, dacă îmi place şi vreau să-l iau neapărat, îl iau şi punct, cum am făcut cu Thiam şi cu Joao Paulo”, declara Gigi Becali pentru primasport.ro.

Ivorianul Issouf Macalou (27 de ani) a fost unul dintre jucătorii-cheie pentru succesul echipei lui Bergodi în acest sezon. Are 5 goluri şi 8 assist-uri în cele 27 de meciuri în care a jucat în Liga 1 sezonul acesta. În ultimele 3 jocuri ale lui U Cluj a reuşit două goluri şi două assist-uri.