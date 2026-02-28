Inter - Genoa LIVE TEXT (21:45). Cristi Chivu primeşte vizita lui Dan Şucu. Ianis Hagi, duel cu Galatasaray (19:00) - Antena Sport

Inter primeşte sâmbătă seară vizita celor de la Genoa, în etapa cu numărul 27 din Serie A. Meciul va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport. Nerazzurrii au şansa de a se distanţa în fruntea clasamentului dacă înving echipa patronată de Dan Şucu. Formaţia lui Cristi Chivu are 10 puncte avans în faţa rivalei AC Milan, care urmează să joace duminică.

Tot duminică, Alanyaspor, echipa la care evoluează Ianis Hagi, va juca, de la ora 19:00, pe terenul liderului Galatasaray şi echipa la care Gică Hagi a scris istorie.

Inter – Genoa LIVE TEXT (21:45). Galatasaray – Alanyaspor (19:00)

Inter trebuie să treacă peste momentul dificil de la mijlocul săptămânii. Finalista sezonului trecut a fost eliminată încă din play-off de către norvegienii de la Bodo/Glimt. În ciuda acestui rezultat dezastruos pe plan european, Cristi Chivu şi jucătorii săi au şansa de a încheia într-o notă pozitivă sezonul, pe plan intern, acolo unde sunt lideri în Serie A şi sunt calificaţi în semifinalele Cupei Italiei.

De partea cealaltă, Genoa lui Dan Şucu continuă lupta pentru salvarea de la retrogradare. În acest moment, Genoa este pe locul 14, cu 27 de puncte, la 3 puncte de zona roşie. Genoa vine după un egal cu Cremonese şi o victorie categorică cu Torino, scor 3-0, etapa trecută.

În Turcia, de la ora 19:00, Galatasaray primeşte vizita celor de la Alanyaspor, echipa la care evoluează Ianis Hagi. Internaţionalul român merge pe terenul echipei la care tatăl său a scris istorie.