"E tare de tot" Afacerile cu care George Copos a ajuns la o avere de "aproape 1 miliard de euro"! - Antena Sport

Antena Sport Publicat: 7 decembrie 2025, 10:15

George Copos, în timpul unui eveniment / Hepta

George Copos (72 de ani) ar avea o avere de “aproape 1 miliard de euro”, susţine fostul preşedinte al LPF, Dumitru Dragomir (79 de ani).

În trecut Dragomir susţinea că Gigi Becali are o avere de peste 2 miliarde de euro, fapt infirmat de patronul FCSB-ului.

Dumitru Dragomir: “Copos are aproape un miliard de euro. E tare de tot”

Fost patron al Rapidului, George Copos are afaceri în HoReCa, în imobiliare şi în turism. Cel mai mare business al lui este lanţul de hoteluri Ana Hotels. Recent, George Copos a decis să investească peste 20 de milioane de euro în două simboluri turistice ale Braşovului: Telecabina Tâmpa și restaurantul Panoramic. Cele două au fost redeschise în luna octombrie a acestui an.

Numai Athenee Palace face peste 200 de milioane de euro! Ce, bă, are un miliard Copos! Bineînțeles, sunteți nebuni? Are două hoteluri în Poiana Brașov, două la Eforie Nord.

A vândut fabrica aia de la Pitești cu peste 30 de milioane de euro. Clădirea asta pe care a făcut-o lângă Casa Scânteii face peste 100 de milioane de euro! Copos are aproape de un miliard de euro. E tare de tot!”, declara Dumitru Dragomir pentru fanatik.ro.

În urmă cu doi ani, averea lui George Copos era estimată de către site-urile de specialitate la circa 200 de milioane de euro. Copos a fost patron al Rapidului în perioada 1992 – 2013. În era Copos, clubul din Giuleşti a cucerit două titluri, în sezoanele 1998 – 1999 şi 2002 – 2003. Totodată, Rapid a cucerit 4 Cupe ale României, în sezoanele 1997 – 1998, 2001 – 2002, 2005 – 2006 şi 2006 – 2007.

În sezonul 2005 – 2006, cu Răzvan Lucescu pe bancă, Rapid a ajuns până în sferturile de finală ale Cupei UEFA, giuleştenii fiind eliminaţi de către echipa patronată de Gigi Becali, FCSB, după două rezultate de egalitate, 1-1 şi 0-0. FCSB avea să fie eliminată dramatic din semifinale de către Middlesbrough, cu 4-3 la general, după ce a condus cu 3-0 la general.

 

George Copos
George Copos, investiţie de 60 de milioane de euro, în România
