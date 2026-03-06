Cât costă să petreci Paștele la hotelul deținut de Simona Halep, în Poiana Braşov. Preţurile nu sunt pentru orice buzunar - Antena Sport

Închide meniul
Cât costă să petreci Paștele la hotelul deținut de Simona Halep, în Poiana Braşov. Preţurile nu sunt pentru orice buzunar

Radu Constantin Publicat: 6 martie 2026, 19:57

Simona Halep, la Wimbledon / Instagram Stories Simona Halep

Simona Halep are o avere de zeci de milioane de euro și o parte importantă a investit-o în afaceri imobiliare. Ea deține mai multe hoteluri, iar acum se mândrește cu noua perlă a impreriului său: Simona Halep Hotel. Stabilimentul e situat în Poiana Brașov.

Hotelul care îi poartă numele ale o poziție privilegiată, pentru că oferă o priveliște superbă spre pârtiile de schi de pe masivul Postăvarul. Hotelul situat pe strada Poiana Ruia este, de fapt, fosta pensiune Heraldic Club, pe care Simona Halep a achizițonat-o în urmă cu câțiva ani. Pensiune pe care acum a renovat-o și a transformat-o într-un hotel modern, de patru stele.

Aici turiştii se pot relaxa, iar de Paşte marea sportivă a României a pregătit câteva pachete interesante pentru cei care vor să petreacă sărbătorile la munte.

Pentru 3 nopți de cazare, în perioada 10 – 13 aprilie 2026 trebuie să scoată din buzunar, potrivit booking.com, undeva la 926 de euro de persoană, ceea ce înseamnă peste 4.700 de lei.

