FC Botoșani - Petrolul 0-1. Echipa lui Valeriu Iftime este în cădere liberă înainte de începerea play-out-ului - Antena Sport

FC Botoșani – Petrolul 0-1. Echipa lui Valeriu Iftime este în cădere liberă înainte de începerea play-out-ului

Daniel Işvanca Publicat: 7 martie 2026, 19:02

Botoșani - Petrolul / SPORT PICTURES

Se adâncește criza la FC Botoșani, chiar înainte de începerea play-out-ului. Rămasă fără antrenor după demiterea lui Leo Grozavu, botoșănenii au pierdut pe teren propriu confruntarea cu Petrolul Ploiești.

În ultima etapă a sezonului regular, moldovenii au fost învinși de către formația antrenată de Leo Grozavu, scor 1-0.

Petrolul, victorie de moral la Botoșani

Lupta din play-out va fi una acerbă, iar Petrolul Ploiești a luat moral după victoria obținută de terenul celor de la FC Botoșani, un stadion unde s-a câștigat destul de greu până într-un punct în acest sezon.

Oaspeții au avut nevoie de doar 70 de secunde pentru a deschide scorul prin spaniolul Rafael Hermann, servit excelent de românul Marco Dulca.

Petrolul a avut și un gol anulat în minutul 28. Chică-Roșă reușise să marcheze, dar reușita atacantului a fost anulată pe motiv de ofsaid. Scorul final a rămas cel stabilit în startul partidei.

