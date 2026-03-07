FC Botoșani - Petrolul 0-1. Echipa lui Valeriu Iftime este în cădere liberă înainte de începerea play-out-ului - Antena Sport

Se adâncește criza la FC Botoșani, chiar înainte de începerea play-out-ului. Rămasă fără antrenor după demiterea lui Leo Grozavu, botoșănenii au pierdut pe teren propriu confruntarea cu Petrolul Ploiești.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În ultima etapă a sezonului regular, moldovenii au fost învinși de către formația antrenată de Leo Grozavu, scor 1-0.

Petrolul, victorie de moral la Botoșani

Lupta din play-out va fi una acerbă, iar Petrolul Ploiești a luat moral după victoria obținută de terenul celor de la FC Botoșani, un stadion unde s-a câștigat destul de greu până într-un punct în acest sezon.

Oaspeții au avut nevoie de doar 70 de secunde pentru a deschide scorul prin spaniolul Rafael Hermann, servit excelent de românul Marco Dulca.

Petrolul a avut și un gol anulat în minutul 28. Chică-Roșă reușise să marcheze, dar reușita atacantului a fost anulată pe motiv de ofsaid. Scorul final a rămas cel stabilit în startul partidei.