Gigi Becali a pierdut procesul cu Poliţia Rutieră. I-a fost reţinut carnetul şi acuză: "Stau la şmecherie!" - Antena Sport

Gigi Becali a pierdut procesul cu Poliţia Rutieră. I-a fost reţinut carnetul şi acuză: “Stau la şmecherie!”

Radu Constantin Publicat: 6 martie 2026, 21:13

Gigi Becali a pierdut procesul cu Poliţia Rutieră. I-a fost reţinut carnetul şi acuză: Stau la şmecherie!

Gigi Becali / Profimedia Images

Gigi Becali a rămas fără permis de conducere pe 2 mai, dar a decis să dea în judecată Brigada Rutieră. Acum a pierdut în primă instanță procesul cu Poliția, dar mai poate face apel. Cum s-a ajuns aici?

Gigi Becali a fost surprins de aparatul radar conducând cu o viteză mai mare cu 50 km/h faţă de cea permisă în localitate. Becali conducea cu o viteză de 105 km/h pe Şoseaua Pipera.

Pentru această contravenţie, Gigi Becali a primit o amendă de 1.822,5 lei, cea mai mică pentru persoanele surprinse conducând cu peste 50 km/h în localitate. Fapta respectivă se sancţionează cu amendă între 1.822,5 lei şi 4.050 de lei. Gigi Becali a rămas şi fără permisul de conducere pe o perioadă de 3 luni. Ce a susţinut Gigi Becali în instanţă şi de ce spune că poliţiştii „stau la șmecherie”.

Patronul FCSB a declarat că în momentul în care a fost oprit intrase într-o zonă în care viteza legală era de 60 de km/h, iar cum el avea 105 km/h nu mai era pasibil de pierderea carnetului. Instanţa nu i-a dat dreptate însă.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, măsura de reținere a permisului nu se aplică. Asta înseamnă că patronul FCSB poate conduce în continuare dacă va decide să atace decizia în apel.

Ultima oară când Gigi Becali a rămas fără permis s-a întâmplat în urmă cu 4 ani, atunci când patronul FCSB-ului a fost surprins conducând cu peste 100 km/h în localitate.

 

