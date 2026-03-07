FCSB - U Cluj LIVE TEXT (20:00). Meci fără miză pentru campioană, înainte de play-out - Antena Sport

FCSB – U Cluj, duelul din ultima etapă a sezonului regular, se va disputa azi, de la ora 20:00, și va fi în format live text, pe as.ro. Partida este una fără miză pentru campioană, care va evolua în play-out pentru prima dată.
U Cluj, de cealaltă parte, și-a asigurat deja prezența în play-off pentru al doilea sezon la rând, după victoria din runda trecută cu Oțelul.
FCSB – U Cluj LIVE TEXT (20:00)
FCSB a învins-o categoric pe UTA în etapa trecută, scor 4-2, însă nici acest meci nu a mai contat. Ca urmare a victoriei obținute de FC Argeș cu Dinamo, roș-albaștrii au pierdut și ultima șansă pe care o mai aveau pentru a se califica în play-off.
În play-out, FCSB are ca obiectiv clasarea pe primul loc, pentru ca ulterior să dispute barajul cu ocupanta locului trei din play-off, în vederea calificării în preliminariile Conference League.
În meciul tur, FCSB a învins-o fără emoții pe U Cluj, scor 2-0. Ambele goluri au fost marcate de Darius Olaru, clujenii evoluând în inferioritate numerică încă din minutul 39, după ce Murgia a primit două cartonașe galbene în trei minute.
Indiferent de rezultatul pe care îl va obține în meciul cu U Cluj, FCSB e sigură că va încheia sezonul regular pe locul șapte. În prima etapă a play-out-ului, campioana se va duela cu ultima clasată, Metaloglobus.
De cealaltă parte, U Cluj țintește victoria în speranța de a intra în play-off de pe locul trei. Clujenii au 51 de puncte, iar cu o victorie ar urma să o depășească pe Dinamo, care luni se va duela cu CFR Cluj.
Echipele probabile:
- FCSB (4-2-3-1): M. Popa – Crețu, Duarte, Graovac, J. Paulo – Lixandru, Fl. Tănase – Miculescu, Olaru (cpt.), Cisotti – Bîrligea
- Rezerve: Târnovanu, Zima – Dawa, Arad, Toma, Pantea, Radunovic, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam, D. Popa
- Absenți: Ngezana, M. Popescu, Cercel, Chiricheș (accidentați)
- Antrenor: Elias Charalambous
- U Cluj (4-2-3-1): Gertmonas – Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Chinteș – Bic, Drammeh, D. Nistor – Macalou, Lukic, O. Mendy
- Rezerve: Lefter, Cisse, Capradossi, Codrea, Murgia, Stanojev, El Sawy, Pall, Orban, Gheorghiță, Fabry, Postolachi
- Absenți: Artean, M. Silva, Chipciu (accidentați)
- Antrenor: Eugeniu Cebotaru
