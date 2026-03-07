FCSB - U Cluj LIVE TEXT (20:00). Meci fără miză pentru campioană, înainte de play-out - Antena Sport

FCSB – U Cluj, duelul din ultima etapă a sezonului regular, se va disputa azi, de la ora 20:00, și va fi în format live text, pe as.ro. Partida este una fără miză pentru campioană, care va evolua în play-out pentru prima dată.

U Cluj, de cealaltă parte, și-a asigurat deja prezența în play-off pentru al doilea sezon la rând, după victoria din runda trecută cu Oțelul.

FCSB – U Cluj LIVE TEXT (20:00)

FCSB a învins-o categoric pe UTA în etapa trecută, scor 4-2, însă nici acest meci nu a mai contat. Ca urmare a victoriei obținute de FC Argeș cu Dinamo, roș-albaștrii au pierdut și ultima șansă pe care o mai aveau pentru a se califica în play-off.

În play-out, FCSB are ca obiectiv clasarea pe primul loc, pentru ca ulterior să dispute barajul cu ocupanta locului trei din play-off, în vederea calificării în preliminariile Conference League.

În meciul tur, FCSB a învins-o fără emoții pe U Cluj, scor 2-0. Ambele goluri au fost marcate de Darius Olaru, clujenii evoluând în inferioritate numerică încă din minutul 39, după ce Murgia a primit două cartonașe galbene în trei minute.