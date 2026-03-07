Adevărul despre pensia lui Sorin Cârțu: "Nesimțită! Nesimțit de mică, adică!" - Antena Sport

Sorin Cârțu este unul dintre jucătorii emblematici ai Universităţii Craiova. El are în palmares trei titluri câştigate cu Universitatea Craiova, două ca jucător și unul ca antrenor, dar şi patru Cupe ale României, ca antrenor și jucător. Iar în fotbal el a activat aproximativ 45 de ani. “Vechimea” în fotbal nu i-a ţinut însă de foame lui Cârţu, pentru că ajuns acum la “bătrâneţe”, pensia lui este una “nesimţit de mică”, aşa cum el declară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Despre ce sumă este vorba? Sorin Cârţu spune că pensia lui este de 3300 de lei, iar soţia lui îl bate la banii primţi de la stat. Soţia lui Cârţu a fost profesoară.

”Nesimțită! Nesimțit de mică, adică! 3.300 de lei. Noroc că am dividende de la cofetăria de care se ocupă fata cea mică, Ligia, altfel… Până și nevastă-mea are pensia mai mare! Bine, ea a fost profesoară, directoare de liceu, e și normal”, a declarat Sorin Cârțu pentru iamsport.ro.

Ca fotbalist, Cârţu a jucat pentru Universitatea Craiova şi Elctroputere. El a renunţat la fotbal în 1988, iar în cariera de antrenor a pregătit: Electroputere Craiova, Universitatea Craiova, România U21, Rapid, Extensiv Craiova, Oțelul Galați, Argeș, Poli Timișoara, FC Național, Mioveni, Pandurii, CFR Cluj, FCSB, ALRO Slatina, FC Brașov și CSM Iași.