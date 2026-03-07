Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Adevărul despre pensia lui Sorin Cârțu: "Nesimțită! Nesimțit de mică, adică!" - Antena Sport

Home | Extra | Adevărul despre pensia lui Sorin Cârțu: “Nesimțită! Nesimțit de mică, adică!”

Adevărul despre pensia lui Sorin Cârțu: “Nesimțită! Nesimțit de mică, adică!”

Radu Constantin Publicat: 7 martie 2026, 17:03

Comentarii
Adevărul despre pensia lui Sorin Cârțu: Nesimțită! Nesimțit de mică, adică!

Sorin Cârţu, după un meci al Universităţii Craiova/ AntenaSport

Sorin Cârțu este unul dintre jucătorii emblematici ai Universităţii Craiova. El are în palmares trei titluri câştigate cu Universitatea Craiova, două ca jucător și unul ca antrenor, dar şi patru Cupe ale României, ca antrenor și jucător. Iar în fotbal el a activat aproximativ 45 de ani. “Vechimea” în fotbal nu i-a ţinut însă de foame lui Cârţu, pentru că ajuns acum la “bătrâneţe”, pensia lui este una “nesimţit de mică”, aşa cum el declară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Despre ce sumă este vorba? Sorin Cârţu spune că pensia lui este de 3300 de lei, iar soţia lui îl bate la banii primţi de la stat. Soţia lui Cârţu a fost profesoară.

”Nesimțită! Nesimțit de mică, adică! 3.300 de lei. Noroc că am dividende de la cofetăria de care se ocupă fata cea mică, Ligia, altfel… Până și nevastă-mea are pensia mai mare! Bine, ea a fost profesoară, directoare de liceu, e și normal”, a declarat Sorin Cârțu pentru iamsport.ro.

Ca fotbalist, Cârţu a jucat pentru Universitatea Craiova şi Elctroputere. El a renunţat la fotbal în 1988, iar în cariera de antrenor a pregătit: Electroputere Craiova, Universitatea Craiova, România U21, Rapid, Extensiv Craiova, Oțelul Galați, Argeș, Poli Timișoara, FC Național, Mioveni, Pandurii, CFR Cluj, FCSB, ALRO Slatina, FC Brașov și CSM Iași.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unei turiste din Pakistan după ce a vizitat sanctuarul de urşi de la Zărnești: E un lucru nobil
Observator
Reacţia unei turiste din Pakistan după ce a vizitat sanctuarul de urşi de la Zărnești: E un lucru nobil
Surprize mari la FCSB – U Cluj: fără căpitanul Darius Olaru. Elias Charalambous folosește primul 11 anunțat de Fanatik. Update exclusiv
Fanatik.ro
Surprize mari la FCSB – U Cluj: fără căpitanul Darius Olaru. Elias Charalambous folosește primul 11 anunțat de Fanatik. Update exclusiv
19:11
Braga – Sporting LIVE VIDEO (20:00). Gruparea din Lisabona vrea să se apropie de liderul Porto
19:02
FC Botoșani – Petrolul 0-1. Echipa lui Valeriu Iftime este în cădere liberă înainte de începerea play-out-ului
18:46
Pleşan, făcut praf la câteva ore de la atacul la Meme Stoica: “Impresar de calculator, un no name”
18:28
FCSB – U Cluj LIVE TEXT (20:00). Campioana face „încălzirea” pentru play-out. Darius Olaru nu este în lot. Echipele
18:24
Fostul jucător al lui Cristi Chivu a luat o decizie radicală! Își părăsește echipa și merge la război
18:12
Dan Petrescu revine în antrenorat. Când semnează? Giovanni Becali: “Mi-a zis frate-miu”
Vezi toate știrile
1 Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai 2 Gafa care îl poate costa pe Neluţu Varga plecarea lui Daniel Pancu. Acum s-a aflat 3 VIDEOGeorge Russell, pole position în Marele Premiu al Australiei. Dublă Mercedes în primele calificări ale sezonului 4 S-a stabilit lista finală a candidaţilor la şefia FRF. Cu cine se bate Răzvan Burleanu 5 Decizia luată de Adrian Ilie, după ce Gigi Becali i-a propus să revină la FCSB: “I-am promis” 6 Lista preliminară a stranierilor convocaţi de Mircea Lucescu pentru barajul Turcia – România. Surprizele lui Il Luce
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion