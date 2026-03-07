Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Braga - Sporting LIVE VIDEO (20:00). Gruparea din Lisabona vrea să se apropie de liderul Porto - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Portugal | Braga – Sporting LIVE VIDEO (20:00). Gruparea din Lisabona vrea să se apropie de liderul Porto

Braga – Sporting LIVE VIDEO (20:00). Gruparea din Lisabona vrea să se apropie de liderul Porto

Daniel Işvanca Publicat: 7 martie 2026, 16:38

Comentarii
Braga – Sporting LIVE VIDEO (20:00). Gruparea din Lisabona vrea să se apropie de liderul Porto

Geny Catamo, într-un meci pentru Sporting / Profimedia Images

Sporting Braga – Sporting Lisabona este capul de afiș al zilei de sâmbătă din Liga Portugal, partida putând fi urmărită în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Meciul se vede integral pe AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tot sâmbătă mai sunt programate alte trei partida: Alverva – AFS, Moreirense – Nacional și Estoril – Casa Pia. Sporting are nevoie de victorie pentru a se apropia de liderul FC Porto.

Braga – Sporting Lisabona LIVE VIDEO (20:00)

Sporting Lisabona rămâne în urma liderului FC Porto, dar gruparea alb-verde are șansa de a se apropia la doar un punct de rivala din campionat, dacă va reuși un succes pe terenul celor de la Braga.

Aceștia au o serie de nouă victorii și trei rezultate de egalitate pe teren străin în actualul sezon, fiind neînvinși până acum în deplasare. O victorie ar pune o presiune uriașă pe Porto.

Echipele probabile la Braga – Sporting Lisabona

Braga: Hornicek – Lagerbielke, Oliveira, Arrey-Mbi – Gomez, Moutinho, Grillitsch, Martinez – Zalazar, Victor, Horta.

Reclamă
Reclamă

Sporting: Silva – Araujo, Inacio, Diomande, Fresneda – Morita, Hjulmand – Luis Guilherme, Trincao, Catamo – Suarez.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unei turiste din Pakistan după ce a vizitat sanctuarul de urşi de la Zărnești: E un lucru nobil
Observator
Reacţia unei turiste din Pakistan după ce a vizitat sanctuarul de urşi de la Zărnești: E un lucru nobil
Surprize mari la FCSB – U Cluj: fără căpitanul Darius Olaru! Cum arată primul 11 al roș-albaștrilor. Exclusiv
Fanatik.ro
Surprize mari la FCSB – U Cluj: fără căpitanul Darius Olaru! Cum arată primul 11 al roș-albaștrilor. Exclusiv
16:28
VIDEO“Cazul Ganea” s-a repetat! Un internaţional român a prins de gât arbitrul! Scenele sunt şocante
16:23
Metaloglobus – UTA 2-2. Rezultat bun la debut pentru Florin Bratu
16:12
Mihăiţă Pleşan, scandal total cu Meme Stoica: “România duce lipsă de orice, dar de șmecheri, nu”
16:10
Elias Charalambous a pregătit surprize pentru meciul cu U Cluj. Care va fi marele absent din acest joc
15:35
Costel Gâlcă, anunț despre Kader Keita înainte de Rapid – Universitatea Craiova: „A venit la antrenamente”
15:07
VIDEONicolae Stanciu, debut cu emoții la noua echipă. A rămas întins pe gazon, după o lovitură
Vezi toate știrile
1 Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai 2 Gafa care îl poate costa pe Neluţu Varga plecarea lui Daniel Pancu. Acum s-a aflat 3 VIDEOGeorge Russell, pole position în Marele Premiu al Australiei. Dublă Mercedes în primele calificări ale sezonului 4 S-a stabilit lista finală a candidaţilor la şefia FRF. Cu cine se bate Răzvan Burleanu 5 Decizia luată de Adrian Ilie, după ce Gigi Becali i-a propus să revină la FCSB: “I-am promis” 6 Lista preliminară a stranierilor convocaţi de Mircea Lucescu pentru barajul Turcia – România. Surprizele lui Il Luce
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”