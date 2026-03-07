Braga - Sporting LIVE VIDEO (20:00). Gruparea din Lisabona vrea să se apropie de liderul Porto - Antena Sport

Sporting Braga – Sporting Lisabona este capul de afiș al zilei de sâmbătă din Liga Portugal, partida putând fi urmărită în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Meciul se vede integral pe AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tot sâmbătă mai sunt programate alte trei partida: Alverva – AFS, Moreirense – Nacional și Estoril – Casa Pia. Sporting are nevoie de victorie pentru a se apropia de liderul FC Porto.

Braga – Sporting Lisabona LIVE VIDEO (20:00)

Sporting Lisabona rămâne în urma liderului FC Porto, dar gruparea alb-verde are șansa de a se apropia la doar un punct de rivala din campionat, dacă va reuși un succes pe terenul celor de la Braga.

Aceștia au o serie de nouă victorii și trei rezultate de egalitate pe teren străin în actualul sezon, fiind neînvinși până acum în deplasare. O victorie ar pune o presiune uriașă pe Porto.

Echipele probabile la Braga – Sporting Lisabona

Braga: Hornicek – Lagerbielke, Oliveira, Arrey-Mbi – Gomez, Moutinho, Grillitsch, Martinez – Zalazar, Victor, Horta.