Ea este soția fotbalistului de Champions League care a venit la FCSB. Cu ce se ocupă - Antena Sport

Ofri Arad este transferul spectaculos realizat de FCSB în această iarnă și care l-a costat peste 400.000 de euro pe patronul Gigi Becali, în ciuda faptului că vine din postura de jucător liber de contract.
Oficialii campioanei s-au interesat mult de viața și situația fotbalistului israelian, care este împreună cu frumoasa sa soție Shani Berger Arad. Care este meseria acesteia și de când se cunosc.
Ofri Arad se iubește cu Shani Berger Arad. Cine este soția noului jucător de la FCSB
Cotat de Transfermarkt la 1,2 milioane de euro, Ofri Arad vine cu un CV interesant la FCSB. Fotbalistul a jucat alături de Kairat Almaty în actuala ediție de Champions League, ba chiar a marcat în poarta celor de la Inter.
Mijlocașul la închidere stă bine și pe plan sentimental, acolo unde este căsătorit cu frumoasa Shani Berger Arad. Cei doi se cunosc din anul 2017 și au împreună o fetiță.
Aceasta este un avocat de renume în Israel și conduce și o platformă educațională online dedicată sprijinirii studenților la drept, la început de carieră.
Ofri Arad l-a întrebat pe Mihai Stoica despre atmosfera din vestiarul FCSB
„Eu mă bucur, pentru că am avut o discuție destul de amplă cu el și pot să spun că, în afară de faptul că am luat și destule informații, e un băiat excepțional. Va fi exact ce trebuie în vestiarul nostru
Știu ce înseamnă să câștigi campionate, știu că după doi ani în care echipa câștigă campionatul, intervine un recul și, dacă nu sunt rezultate, atmosfera poate să fie nu foarte bună în vestiar. Vreau să te întreb și să-mi răspunzi cu sinceritate. Cum este atmosfera în vestiar?’.
Și eu i-am spus ‘Cu cea mai mare sinceritate, dacă nu băteam Feyenoord și Rapid, era proastă, dar acum e bună’. E bună și după înfrângerea asta de la Mioveni”, a spus Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.
- Decizia luată de Gică Popescu în privinţa afacerii uriaşe, de 70 de milioane de euro!
- Cum se menține în formă Gigi Becali, la 67 de ani. „Secretul” pe care i l-a dezvăluit lui Ilie Dumitrescu
- Afacerea de 30 de milioane de euro pornită de Dumitru Dragomir! Totul are legătură cu Gigi Becali: “Cel mai bun”
- Conacul lui Cristiano Ronaldo de 34,5 mil. de € e gata! “CR7” are plajă privată și un tunel subteran secret
- Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: “Va fi sfânt! Rămâne în istorie”