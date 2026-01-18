Ea este soția fotbalistului de Champions League care a venit la FCSB. Cu ce se ocupă - Antena Sport

Ofri Arad este transferul spectaculos realizat de FCSB în această iarnă și care l-a costat peste 400.000 de euro pe patronul Gigi Becali, în ciuda faptului că vine din postura de jucător liber de contract.

Oficialii campioanei s-au interesat mult de viața și situația fotbalistului israelian, care este împreună cu frumoasa sa soție Shani Berger Arad. Care este meseria acesteia și de când se cunosc.

Ofri Arad se iubește cu Shani Berger Arad. Cine este soția noului jucător de la FCSB

Cotat de Transfermarkt la 1,2 milioane de euro, Ofri Arad vine cu un CV interesant la FCSB. Fotbalistul a jucat alături de Kairat Almaty în actuala ediție de Champions League, ba chiar a marcat în poarta celor de la Inter.

Mijlocașul la închidere stă bine și pe plan sentimental, acolo unde este căsătorit cu frumoasa Shani Berger Arad. Cei doi se cunosc din anul 2017 și au împreună o fetiță.

Aceasta este un avocat de renume în Israel și conduce și o platformă educațională online dedicată sprijinirii studenților la drept, la început de carieră.