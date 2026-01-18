Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ea este soția fotbalistului de Champions League care a venit la FCSB. Cu ce se ocupă - Antena Sport

Home | Extra | Ea este soția fotbalistului de Champions League care a venit la FCSB. Cu ce se ocupă
Foto

Ea este soția fotbalistului de Champions League care a venit la FCSB. Cu ce se ocupă

Daniel Işvanca Publicat: 18 ianuarie 2026, 16:29

Comentarii
Ea este soția fotbalistului de Champions League care a venit la FCSB. Cu ce se ocupă
galerie foto Galerie (6)

Ofri Arad și soția sa / Instagram

Ofri Arad este transferul spectaculos realizat de FCSB în această iarnă și care l-a costat peste 400.000 de euro pe patronul Gigi Becali, în ciuda faptului că vine din postura de jucător liber de contract.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oficialii campioanei s-au interesat mult de viața și situația fotbalistului israelian, care este împreună cu frumoasa sa soție Shani Berger Arad. Care este meseria acesteia și de când se cunosc.

Ofri Arad se iubește cu Shani Berger Arad. Cine este soția noului jucător de la FCSB

Cotat de Transfermarkt la 1,2 milioane de euro, Ofri Arad vine cu un CV interesant la FCSB. Fotbalistul a jucat alături de Kairat Almaty în actuala ediție de Champions League, ba chiar a marcat în poarta celor de la Inter.

Mijlocașul la închidere stă bine și pe plan sentimental, acolo unde este căsătorit cu frumoasa Shani Berger Arad. Cei doi se cunosc din anul 2017 și au împreună o fetiță.

Aceasta este un avocat de renume în Israel și conduce și o platformă educațională online dedicată sprijinirii studenților la drept, la început de carieră.

Reclamă
Reclamă

Ofri Arad l-a întrebat pe Mihai Stoica despre atmosfera din vestiarul FCSB

„Eu mă bucur, pentru că am avut o discuție destul de amplă cu el și pot să spun că, în afară de faptul că am luat și destule informații, e un băiat excepțional. Va fi exact ce trebuie în vestiarul nostru

Știu ce înseamnă să câștigi campionate, știu că după doi ani în care echipa câștigă campionatul, intervine un recul și, dacă nu sunt rezultate, atmosfera poate să fie nu foarte bună în vestiar. Vreau să te întreb și să-mi răspunzi cu sinceritate. Cum este atmosfera în vestiar?’.

Și eu i-am spus ‘Cu cea mai mare sinceritate, dacă nu băteam Feyenoord și Rapid, era proastă, dar acum e bună’. E bună și după înfrângerea asta de la Mioveni”, a spus Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

Pericolul ascuns din casele românilor. Folosite greşit, ne pot costa viaţaPericolul ascuns din casele românilor. Folosite greşit, ne pot costa viaţa
Reclamă
Ofri Arad și soția sa / Instagram
Soția lui Ofri Arad / Instagram
Soția lui Ofri Arad / Instagram
Ofri Arad și soția sa / Instagram
+(6)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momente dramatice în Craiova, unde 7 oameni au fost la un pas de moarte încercând să salveze o fetiţă
Observator
Momente dramatice în Craiova, unde 7 oameni au fost la un pas de moarte încercând să salveze o fetiţă
Mircea Lucescu și-a stabilit cele două meciuri europene la care merge săptămâna viitoare. Exclusiv
Fanatik.ro
Mircea Lucescu și-a stabilit cele două meciuri europene la care merge săptămâna viitoare. Exclusiv
18:38
LIVE TEXTCFR Cluj – Oţelul 1-0. Avantaj pe tabelă, dar și numeric la pauză în contul gazdelor
18:36
Tampa Bay Lightning – Dallas Stars LIVE VIDEO (AntenaPLAY, 21:00). Se joacă reeditarea fineli din 2020
18:34
Vitoria Guimaraes – FC Porto LIVE VIDEO (22:30). Tony Strata dă piept cu liderul
18:30
Dezastru pentru vedeta din Serie A! Hoţii au intrat în camera lui de hotel şi l-au lăsat fără 500.000 de euro
18:28
Gloria Bistrița, a doua înfrângere la rând în Liga Campionilor la handbal feminin. Ce loc ocupă echipa în clasament
18:05
UPDATEIanis Hagi, în afara lotului lui Alanyaspor pentru meciul cu Fenerbahce (LIVE SCORE, 19:00). Motivul absenței
Vezi toate știrile
1 Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva” 2 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 3 Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună” 4 Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026 5 Adrian Șut, titular la debutul la Al Ain. Nota primită de fostul mijlocaș de la FCSB, după meciul cu două eliminări 6 Gigi Becali le impune doi jucători în echipă lui Charalambous şi Pintilii: “Vreau să-i văd”
Citește și