Titi Aur a văzut imaginile cu accidentul în care a fost implicat Kader Keita şi a tras concluziile - Antena Sport

Kader Keita a primit control judiciar după ce a lovit o femeie de 67 de ani pe trecerea de pietoni şi a ales apoi să plece de la locul accidentului, înainte de venirea poliţiei.

Titi Aur a văzut imaginile şi a analizat totul din punct de vedere al specialistului. În urma accidentului, femeia ar fi ajuns în comă indusă. Asta şi pentru că jucătorul Rapidului a avut o viteză mai mare de 30 km pe oră, maximul în acea zonă.

Titi Aur a văzut imaginile cu accidentul în care a fost implicat Kader Keita şi a spus tot

“În primul rând e o mare problemă cu mentalitatea șoferului român, mentalitate care se transmite tuturor celor care circulă prin România. Da, putem comenta și iluminatul, da, de fiecare dată se poate mai bine. Doar că nu putem acuza infrastructura atunci când mor oameni sau se fac accidente.

Noi trebuie, și prin lege și prin natura umană, prin conducerea preventivă, defensivă, anticipativă, cum vrem să-i spunem, trebuie să ne adaptăm la condițiile de drum. Condițiile de drum nu înseamnă doar calitatea terasamentului, adică e asfaltul mai bun, mai rău, e macadam, e gheață, e zăpadă, ci înseamnă totul. Vizibilitatea, gradul de iluminare, aglomerația, starea noastră, starea celorlalți, în sensul că dacă treci pe lângă o nuntă sau pe lângă o înmormântare, cu viteză.

Și atunci nu putem acuza iluminatul. Da, iluminatul poate să nu fie perfect, poate să fie insuficient ca și putere de iluminat, poate să fie cu anumite umbre, cu «păcăleli», dar noi trebuie să ne adaptăm.