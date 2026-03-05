Titi Aur a văzut imaginile cu accidentul în care a fost implicat Kader Keita şi a tras concluziile - Antena Sport

Închide meniul
Titi Aur a văzut imaginile cu accidentul în care a fost implicat Kader Keita şi a tras concluziile

Home | Extra | Titi Aur a văzut imaginile cu accidentul în care a fost implicat Kader Keita şi a tras concluziile

Titi Aur a văzut imaginile cu accidentul în care a fost implicat Kader Keita şi a tras concluziile

Dan Roșu Publicat: 5 martie 2026, 13:20

Titi Aur a văzut imaginile cu accidentul în care a fost implicat Kader Keita şi a tras concluziile

Titi Aur, în timpul unui eveniment - Hepta

Kader Keita a primit control judiciar după ce a lovit o femeie de 67 de ani pe trecerea de pietoni şi a ales apoi să plece de la locul accidentului, înainte de venirea poliţiei.

Titi Aur a văzut imaginile şi a analizat totul din punct de vedere al specialistului. În urma accidentului, femeia ar fi ajuns în comă indusă. Asta şi pentru că jucătorul Rapidului a avut o viteză mai mare de 30 km pe oră, maximul în acea zonă.

Titi Aur a văzut imaginile cu accidentul în care a fost implicat Kader Keita şi a spus tot

“În primul rând e o mare problemă cu mentalitatea șoferului român, mentalitate care se transmite tuturor celor care circulă prin România. Da, putem comenta și iluminatul, da, de fiecare dată se poate mai bine. Doar că nu putem acuza infrastructura atunci când mor oameni sau se fac accidente.

Noi trebuie, și prin lege și prin natura umană, prin conducerea preventivă, defensivă, anticipativă, cum vrem să-i spunem, trebuie să ne adaptăm la condițiile de drum. Condițiile de drum nu înseamnă doar calitatea terasamentului, adică e asfaltul mai bun, mai rău, e macadam, e gheață, e zăpadă, ci înseamnă totul. Vizibilitatea, gradul de iluminare, aglomerația, starea noastră, starea celorlalți, în sensul că dacă treci pe lângă o nuntă sau pe lângă o înmormântare, cu viteză.

Și atunci nu putem acuza iluminatul. Da, iluminatul poate să nu fie perfect, poate să fie insuficient ca și putere de iluminat, poate să fie cu anumite umbre, cu «păcăleli», dar noi trebuie să ne adaptăm.

Deci conducătorul auto n-ar fi avut voie să aibă mai mult de 30 km pe oră în zona respectivă. De ce? Pentru că toate testele în cap au arătat că la 30 km pe oră, dacă lovești un pieton, are mari șanse să scape. Să nu moară din impactul cu mașina. Și mai pot să spun că, «ochiometric», eu cred că viteza era mai mare de 30km/h”, a spus Aur, citat de golazo.ro.

Titi Aur, omul cu 8 titluri naţionale de raliuri în palmares, a fost întrebat şi de ideea de a părăsi locul accidentului.

“Din experiența discuțiilor în jurul accidentelor, dar un psiholog sau chiar un psihiatru poate să vă explice mai bine, sunt multe elemente care declanșează reacții în funcție de multe, multe lucruri. Adică un om oprește, plânge, nu-l mai poți opri, intră în atac de panică, de nu mai știe. Altul poate fi foarte lucid și se duce și ajută victima și reacționează ca și cum n-ar fi făcut el accidentul, iar vine efectul după niște ore sau după o zi.

Altul are instinctul să fugă în ideea că scapă. Și «scăpatul» poate fi de pe două direcții, să scape de lege sau să scape de senzația că a lovit un om, că a făcut ceva rău. Să nu vadă sânge. Cel care fuge de lege, fuge și gata. Cel care fuge de, să zic, de sânge, generic, se duce și se predă. «Domnule, n-am oprit pentru că n-am putut, mi-a fost frică, dar am sunat la 112 și am venit la poliție». Genul ăsta este absolvit într-un fel de faptul că a fugit de la locul accidentului. Ăla care fuge de lege, să zic, sau în fine de consecințe, speră că poate nu l-a văzut nimeni, poate nu îl prind”, a mai spus Aur.

Kader Keita a primit control judiciar. Asta înseamnă că jucătorul este obligat să se prezinte la secția de poliție și are interdicția de părăsi localitatea. El nu va rămâne în detenţie.

1 UPDATEKader Keita a primit control judiciar, femeia lovită ar fi intrat în comă! 2 “Îl dau imediat!” Gigi Becali şi-a dat acceptul pentru transfer. Ce club uriaş îl vrea pe jucătorul FCSB-ului 3 Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă 4 Gigi Becali a anunţat despărţirea de un jucător de la FCSB: “M-a costat 400.000, nu a jucat nimic, nimic” 5 Virgil Ghiţă, transfer de 3 milioane de euro! Lovitura totală dată de român. Ce salariu va avea 6 Era Kader Keita băut şi drogat în momentul accidentului? Au venit rezultatele
