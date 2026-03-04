Gabriel Batistuta s-a reprofilat! Afacerea cu care are un succes uriaş atacantul "răpus" de România în 1994 - Antena Sport

Al doilea în topul celor mai buni marcatori din istoria naţionalei Argentinei, Gabriel Batistuta s-a orientat către o carieră departe de terenurile de fotbal şi de lumina reflectoarelor. Cu succes! Fostul atacant este acum o figură proeminentă în sectorul agricol din oraşul său natal, Reconquista, din provincia Santa Fe.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

O viaţă departe de terenurile de fotbal şi de lumina reflectoarelor. Fostul golgheter vedetă al echipei naţionale de fotbal a Argentinei, Gabriel Batistuta, este acum un antreprenor de succes… în lumea agricolă. După ce s-a retras din sport în 2005, fostul atacant s-a întors să se stabilească în oraşul său natal, Reconquista, din provincia Santa Fe. Acolo, a dezvoltat treptat numeroase proiecte agricole, între gestionarea exploataţiilor agricole şi a întreprinderilor conexe, notează RMC Sport.

Gabriel Batistuta, un investitor de succes în agricultură în Argentina

După cum relatează Caras, argentinianul în vârstă de 57 de ani administrează aproximativ 20.000 de hectare de terenuri agricole în regiune, dedicate în principal producţiei de soia, porumb şi floarea-soarelui. De asemenea, s-a apucat de creşterea animalelor, concentrându-se pe producţia de bovine şi dezvoltarea păşunilor. Abordarea sa: combinarea tradiţiei cu modernul, cu investiţii în maşini de ultimă generaţie.

Dar el nu se mulţumeşte doar să conducă: deşi dispune de echipe specializate în fiecare domeniu, fostul fotbalist tinde să se implice direct în fiecare decizie. Reconversia sa în agricultură nu este doar o alegere economică, ci mai degrabă o alegere de viaţă motivată de liniştea din Reconquista şi de posibilitatea de a lucra în contact direct cu pământul.

Un management proactiv vizibil şi prin implicarea sa în sector, deoarece participă la evenimente agricole unde apără public rolul producătorilor rurali şi insistă asupra necesităţii de a le recunoaşte eforturile. Toate aceste elemente îl fac o figură proeminentă în sectorul agricol.