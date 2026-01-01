Fostul internaţional român, mărturii din Elveţia, după tragedia cu zeci de morţi şi peste 100 de răniţi! - Antena Sport

Un incendiu devastator a avut loc în staţiunea de schi elveţiană Crans-Motana, în barul “Le Constellation”. Tragedia din noaptea de Revelion, soldată cu zeci de morţi şi peste 100 de răniţi, a semănat izbitor cu incendiul devastator de la noi, din clubul Colectiv, de pe 30 octombrie 2015. În urma tragediei din Colectiv au decedat 65 de persoane.
Fostul jucător al naţionalei de fotbal, Zoltan Kadar (59 de ani), în prezent antrenor secund la Young Boys Berna, a povestit ce se întâmplă în Elveţia după tragedia de proporţii.
Zoltan Kadar, după tragedia din Elveţia: “Elicopterele zboară spre diferite spitale”
“Se pare că totul s-a întâmplat de la artificiile care erau interzise acolo. Deocamdată nu se știe numărul exact al celor care au murit. Aici se vorbește de 20-40 de persoane decedate. N-au fost identificați cei care au murit! Sunt și peste 100 de răniți. Iar elicopterele zboară spre diferite spitale după această tragedie.
Noi am aflat atunci când ne-am trezit. Am fost foarte surprinși să vedem așa ceva! O catastrofă cum nimeni nu și-ar fi imaginat, mai ales în Elveția”, a declarat Zoltan Kadar pentru prosport.ro.
Kadar a subliniat că nu a fost cu siguranţă un atac terorist, aşa cum au anunţat şi autorităţile elveţiene.
Zoltan Kadar a evoluat în 8 meciuri pentru naţionala de fotbal a României. A evoluat pentru FCM Braşov şi pentru U Cluj până la transferul la Dinamo, în 1991. A jucat pentru Dinamo în perioada 1991-1995, marcând 16 goluri în 135 de partide pentru “câini”. S-a stabilit în Elveţia de 30 de ani, de când a început să joace pentru Schaffhausen. După încheierea carierei de fotbalist a lucrat ca antrenor secund pentru Grasshopper şi FC Zurich. Din 2022 e antrenor secund pentru Young Boys Berna.
