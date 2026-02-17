Gică Craioveanu a identificat principala problemă a FCSB-ului din acest sezon - Antena Sport

FCSB este la cel mai slab sezon de când s-a trecut la sistemul cu play-off/play-out, iar campioana României este foarte aproape de o rușine istorică, cu trei etape înainte de finalul sezonului regulat.

Gruparea antrenată de Elias Charalambous a înregistrat rezultate modeste în fața unor adversari mai slab cotați din campionat, iar Gică Craioveanu a explicat care este marea problemă a roș-albaștrilor.

Defensiva, marea problemă a FCSB-ului?

FCSB nu a făcut investiții importante în acest sezon, în ciuda faptului că echipa a adus sume impresionante după parcursul european din stagiunea precedentă.

Campioana României este abia pe locul 10 cu trei etape înainte de finalul sezonului regulat, iar Gică Craioveanu știe care este principala problemă din actuala stagiune: defensiva.

„Apărarea este problema FCSB-ului, zic eu. În atac nu”, a declarat Gică Craioveanu, potrivit digisport.ro.