Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Când poate debuta Pușcaș la Dinamo? Anunțul lui Andrei Nicolescu: "De atât are nevoie" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Când poate debuta Pușcaș la Dinamo? Anunțul lui Andrei Nicolescu: “De atât are nevoie”

Când poate debuta Pușcaș la Dinamo? Anunțul lui Andrei Nicolescu: “De atât are nevoie”

Andrei Nicolae Publicat: 17 februarie 2026, 20:09

Comentarii
Când poate debuta Pușcaș la Dinamo? Anunțul lui Andrei Nicolescu: De atât are nevoie

George Puşcaş, în timpul meciului dintre România şi Kosovo/ Profimedia

Andrei Nicolescu a vorbit în cadrul unei emisiuni despre transferul lui George Pușcaș la Dinamo și a dezvăluit când ar putea să își facă apariția atacantul pe teren. Potrivit oficialului alb-roșiilor, vârful de națională ar putea să debuteze în trei săptămâni, atunci când alb-roșiii vor evolua în play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

George Pușcaș va fi mai mult ca sigur noul jucător al celor de la Dinamo, după ce echipa și tabăra jucătorului au ajuns la un acord de principiu pentru această mutare. După ce Andrei Nicolescu a confirmat transferul înainte de meciul cu Unirea Slobozia, conducătorul a vorbit din nou pe seama acestui subiect și a dezvăluit cum a decis echipa să urmărească din nou “pista” pentru atacantul de 29 de ani.

Pușcaș poate debuta pentru Dinamo în play-off

Președintele “câinilor” a declarat că Pușcaș a fost un jucător apreciat de Zeljko Kopic și și-a exprimat dorința ca ambele tabere să se ajute reciproc după oficializarea transferului. În ceea ce privește momentul în care Pușcaș poate debuta pentru Dinamo, Nicolescu a menționat că atacantul trebuie întâi să își rezolve o problemă medicală, după care va fi apt în trei săptămâni.

A fost o variantă de mai de mult, dar era greu să fie accesibilă. Am urmărit evoluția, am văzut că nu se întâmplă nimic și am insistat. Contează că l-a plăcut foarte mult Kopic, crede foarte mult în el. A văzut care sunt problemele. Sper ca noi să-l ajutăm pe el, iar el să ne ajute pe noi.

Are nevoie de trei săptămâni minimum pentru a se pune la punct. El mai avea ceva de finalizat, apropo de pubalgie, mai avea o ședință sau două și pe urmă trebuie să ne vedem să semnăm“, a spus Andrei Nicolescu, potrivit primasport.ro.

Reclamă
Reclamă

Peste trei săptămâni, Dinamo își va fi consumat deja toate meciurile din sezonul regular, plus sfertul din Cupa României, astfel că va fi eligibil strict pentru play-off. George Pușcaș a bifat ultimul meci oficial pe 1 iunie, atunci când a fost titular în înfrângerea suferită de Bodrumspor cu Beșiktaș.

Echipa sa a retrogradat la finalul sezonului trecut, astfel că atacantul român a rămas liber de contract.La Bodrumspor, George Pușcaș a bifat 38 de meciuri în sezonul trecut, în toate competițiile, el reușind să marcheze 11 goluri și să ofere patru pase decisive.

Zonele în care zăpada va atinge jumătate de metru. Vântul va bate cu aproape 100 km/hZonele în care zăpada va atinge jumătate de metru. Vântul va bate cu aproape 100 km/h
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care este cel mai în formă jucător al lui Dinamo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Factura primită de un timişorean pentru roaming, după ce telefonul s-a conectat la reţeaua din Serbia
Observator
Factura primită de un timişorean pentru roaming, după ce telefonul s-a conectat la reţeaua din Serbia
Nicolae Dică a refuzat-o pe FCSB! Mihai Stoica l-a vrut la campioana României
Fanatik.ro
Nicolae Dică a refuzat-o pe FCSB! Mihai Stoica l-a vrut la campioana României
20:48
LIVE TEXTGalatasaray – Juventus 3-2. Revenire fantastică a turcilor! De la 22:00 se joacă Benfica – Real Madrid
20:44
Gică Craioveanu a identificat principala problemă a FCSB-ului din acest sezon
20:43
Sorana Cîrstea a scăpat de un duel “de foc” la Dubai. Românca, față în față cu o speranță a tenisului în optimi
20:05
Mihai Stoica anunță reveniri importante în lotul FCSB-ului: „Mai avea puțin și strica aparatele”
20:00
UPDATEContinuă emoţiile pentru Team Romania! Julia Sauter intră în concurs la patinaj. Tentea şi Iordache au azi manşele 3 şi 4 la bob
19:54
VIDEOAl Gharafa – Tractor 0-2. Florinel Coman, eliminat din Liga Campionilor Asiei. Prestație modestă pentru român
Vezi toate știrile
1 Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă! 2 EXCLUSIVDinamo, acord de principiu cu George Pușcaș. Ultimele detalii despre transferul pregătit de alb-roșii 3 Sorana Cîrstea, victorie uriașă la Dubai. Românca a învins în doar 69 de minute favorita 10 a competiției 4 S-a ales praful de afacerea de 6 milioane de euro a lui Gigi Neţoiu: “Vreţi să ne terminaţi cu totul?” 5 Rezultat uriaş pentru România la bob, la Jocurile Olimpice. Clasare excelentă la jumătatea concursului 6 Mingea a intrat în poartă la şutul lui Carnat. O nouă eroare de arbitraj
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”
Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luatăAdrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul