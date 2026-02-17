Când poate debuta Pușcaș la Dinamo? Anunțul lui Andrei Nicolescu: "De atât are nevoie" - Antena Sport

Andrei Nicolescu a vorbit în cadrul unei emisiuni despre transferul lui George Pușcaș la Dinamo și a dezvăluit când ar putea să își facă apariția atacantul pe teren. Potrivit oficialului alb-roșiilor, vârful de națională ar putea să debuteze în trei săptămâni, atunci când alb-roșiii vor evolua în play-off.

George Pușcaș va fi mai mult ca sigur noul jucător al celor de la Dinamo, după ce echipa și tabăra jucătorului au ajuns la un acord de principiu pentru această mutare. După ce Andrei Nicolescu a confirmat transferul înainte de meciul cu Unirea Slobozia, conducătorul a vorbit din nou pe seama acestui subiect și a dezvăluit cum a decis echipa să urmărească din nou “pista” pentru atacantul de 29 de ani.

Pușcaș poate debuta pentru Dinamo în play-off

Președintele “câinilor” a declarat că Pușcaș a fost un jucător apreciat de Zeljko Kopic și și-a exprimat dorința ca ambele tabere să se ajute reciproc după oficializarea transferului. În ceea ce privește momentul în care Pușcaș poate debuta pentru Dinamo, Nicolescu a menționat că atacantul trebuie întâi să își rezolve o problemă medicală, după care va fi apt în trei săptămâni.

“A fost o variantă de mai de mult, dar era greu să fie accesibilă. Am urmărit evoluția, am văzut că nu se întâmplă nimic și am insistat. Contează că l-a plăcut foarte mult Kopic, crede foarte mult în el. A văzut care sunt problemele. Sper ca noi să-l ajutăm pe el, iar el să ne ajute pe noi.

Are nevoie de trei săptămâni minimum pentru a se pune la punct. El mai avea ceva de finalizat, apropo de pubalgie, mai avea o ședință sau două și pe urmă trebuie să ne vedem să semnăm“, a spus Andrei Nicolescu, potrivit primasport.ro.