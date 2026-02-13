Pe ce "aruncă" banii Simona Halep. Sportiva poartă la mână bijuterii cât "o garsonieră" - Antena Sport

Simona Halep nu se uită la bani atunci când vrea să-şi satisfacă plăcerile. Prezenţa ei a surprins zilele trecute, atunci când şi-a făcut apariţia purtând accesorii care se ridică la aproximativ 50.000 de euro.

Cu şofer personal, Simona Halep a coborât din bolidul de lux pe care îl deţine, asortată cu vremea. Într-o ţiună de iarnă, ea și-a protejat urechile de frig cu o pereche de căști Louis Vuitton, modelul „LV Cloud”, de aproximativ 1000 de euro.

Nimic surprizător până aici. Discret, pe mâna Simonei, se poate obseva o brățară.

Ea este produsă de Juste un Clou de la Cartier, realizată din aur roz și bătută în diamante, anunţă cancan.ro. Un accesoriu care nu doar că întoarce priviri, dar valorează cât o mașină bună sau o garsonieră într-o zonă decentă din București: peste 50.000 de euro!

Ce avere mai are Simona Halep

Simona Halep se poate bucura încă de o avere generoasă, dar conturile ei au cunoscut pierderi uriaşe. Mai exact, pierderile ei financiare se ridică la 18 milioane de dolari din momentul în care s-a retras din tenis. În perioada în care se afla în activitate, Simona Halep se putea lăuda cu o avere de 48 de milioane de dolari, anunţă prosport.ro. Bani care erau proveniţi din turnee, bonsuri şi reclame. Conform publicației de specialitate Celebrity Net Worth, în doar 8 luni de la retragere, românca a pierdut 18 milioane de dolari! Mai exact, americanii estimează că în prezent întreaga avere a Simonei nu este mai mare de 30 de milioane de dolari.