Pe ce "aruncă" banii Simona Halep. Sportiva poartă la mână bijuterii cât "o garsonieră" - Antena Sport

Pe ce "aruncă" banii Simona Halep. Sportiva poartă la mână bijuterii cât "o garsonieră"

Pe ce "aruncă" banii Simona Halep. Sportiva poartă la mână bijuterii cât "o garsonieră"

Pe ce “aruncă” banii Simona Halep. Sportiva poartă la mână bijuterii cât “o garsonieră”

Radu Constantin Publicat: 13 februarie 2026, 14:57

Pe ce aruncă banii Simona Halep. Sportiva poartă la mână bijuterii cât o garsonieră

Simona Halep nu se uită la bani atunci când vrea să-şi satisfacă plăcerile. Prezenţa ei a surprins zilele trecute, atunci când şi-a făcut apariţia purtând accesorii care se ridică la aproximativ 50.000 de euro.

Cu şofer personal, Simona Halep a coborât din bolidul de lux pe care îl deţine, asortată cu vremea. Într-o ţiună de iarnă, ea și-a protejat urechile de frig cu o pereche de căști Louis Vuitton, modelul „LV Cloud”, de aproximativ 1000 de euro.

Nimic surprizător până aici. Discret, pe mâna Simonei, se poate obseva o brățară.

Ea este produsă de Juste un Clou de la Cartier, realizată din aur roz și bătută în diamante, anunţă cancan.ro. Un accesoriu care nu doar că întoarce priviri, dar valorează cât o mașină bună sau o garsonieră într-o zonă decentă din București: peste 50.000 de euro!

Ce avere mai are Simona Halep

Simona Halep se poate bucura încă de o avere generoasă, dar conturile ei au cunoscut pierderi uriaşe. Mai exact, pierderile ei financiare se ridică la 18 milioane de dolari din momentul în care s-a retras din tenis. În perioada în care se afla în activitate, Simona Halep se putea lăuda cu o avere de 48 de milioane de dolari, anunţă prosport.ro. Bani care erau proveniţi din turnee, bonsuri şi reclame. Conform publicației de specialitate Celebrity Net Worth, în doar 8 luni de la retragere, românca a pierdut 18 milioane de dolari! Mai exact, americanii estimează că în prezent întreaga avere a Simonei nu este mai mare de 30 de milioane de dolari.

