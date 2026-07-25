Gafă teribilă la una dintre nunţile anului! A confundat evenimentul fericit cu o înmormântare!

Gianluigi Donnarumma (27 de ani) s-a căsătorit cu Alessia Elefante. Numeroase nume mari din fotbal au fost invitate la eveniment. Printre cei 250 de invitaţi s-au numărat Erling Haaland (26 de ani), care a venit cu logodnica lui, Isabel Haugseng Johansen, Nicolo Barella, Mateo Kovacic sau fostul selecţioner al Italiei, Roberto Mancini. (IMAGINI DE LA NUNTĂ ÎN GALERIA FOTO)

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Donnarumma l-a chemat la nunta lui şi pe Pep Guardiola, dar acesta a lipsit de la eveniment. Recent, Guardiola a refuzat să preia naţionala Italiei. Numele lui Mancini s-a aflat pe lista scurtă pentru preluarea naţionalei Italiei, dar, după refuzul lui Guardiola, Federaţia Italiană de Fotbal, s-a reorientat către Andrea Pirlo (47 de ani).

Gafă uluitoare a unei reporteriţe! A relatat nunta lui Donnarumma şi a spus că asistă la funeraliile acestuia!

În jurnalul TG2, de pe televiziunea RAI, o reporteriţă a făcut o gafă uluitoare. Vorbind despre nunta lui Donnarumma, ea a spus că relatează ceremonia funerară (!) a căpitanului naţionalei Italiei.

Ma come i funerali di Donnarumma 💀

Fonte: Dagospia pic.twitter.com/nOUfmrLyAp

— Trash Italiano (@trash_italiano) July 24, 2026